Как сказано на официальном сайте Почты России, до 30 декабря включительно все отделения будут работать по обычному графику. 31 декабря Почта сократит рабочий день на час.
С 1 по 8 января 2023 года изменения в режиме работы будут. Так, 1, 2 и 7 января – это выходные дни. Свои двери закроют все отделения России, а почтальоны не станут разносить газеты и другие почтовые отправления.
Что касается пенсий, то их доставят по графику, который согласован с отделениями Пенсионного фонда РФ. А вот 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения продолжат работу в стандартном режиме.
Напомним, что на Новый год новосибирское метро будет работать до 2 часов. А вот наземный транспорт продолжит работы по графику выходного дня.