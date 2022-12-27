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График работы отделений Почты России в новогодние праздники 2023 в Новосибирске

Сегодня, 04:56
Фото: 1MI
Почта не будет работать 1, 2 и 7 числа

Назван график работы отделений Почты России в новогодние праздники в Новосибирске

Будет ли работать Почта России на Новый год в Новосибирске: публикуем график работы с 30 декабря-2022 по 8 января-2023.

Как сказано на официальном сайте Почты России, до 30 декабря включительно все отделения будут работать по обычному графику. 31 декабря Почта сократит рабочий день на час.

С 1 по 8 января 2023 года изменения в режиме работы будут. Так, 1, 2 и 7 января – это выходные дни. Свои двери закроют все отделения России, а почтальоны не станут разносить газеты и другие почтовые отправления.

Что касается пенсий, то их доставят по графику, который согласован с отделениями Пенсионного фонда РФ. А вот 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения продолжат работу в стандартном режиме.

Как будет работать метро Новосибирска на Новый год-2023
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Напомним, что на Новый год новосибирское метро будет работать до 2 часов. А вот наземный транспорт продолжит работы по графику выходного дня. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Почта
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