«Госуслуги» предупредили о необходимости смены почты Gmail на российские аналоги

Перенос на другую электронную почту сам Google начал активно предлагать еще полгода назад. При входе в почту на экране сразу же появлялось уведомление о переходе. Сейчас в Gmail частично ограничили отправку СМС-кода для верификации. Теперь пользователи сталкиваются с проблемами при создании аккаунта или его восстановлении.