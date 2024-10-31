«Госуслуги» предупредили о необходимости смены почты Gmail на российские аналоги

Posted 31 октября, 03:31
Published 31 октября, 03:31
Modified 31 октября, 03:33
Updated 31 октября, 03:33
Уведомления от Госуслуг стали приходить пользователям почты Gmail. В сообщениях говорится, что необходимо перейти с указанной почты на другие электронные ящики. В числе предложенных есть также XMail от VK, который уже интегрирован через Госуслуги.
Перенос на другую электронную почту сам Google начал активно предлагать еще полгода назад. При входе в почту на экране сразу же появлялось уведомление о переходе. Сейчас в Gmail частично ограничили отправку СМС-кода для верификации. Теперь пользователи сталкиваются с проблемами при создании аккаунта или его восстановлении.
Минцифры уже предлагало россиянам создавать резервные копии своих данных и переходить на аналоги, созданные внутри государства. «Переехать» пользователю достаточно легко. Необходимо перейти на страницу сервиса, войти в аккаунт, разрешить доступ к данным, выбрать имя или оставить прежнее. Автоматически перенесутся все ваши сообщения без потери данных.
Отметим, что по России ночью 31 октября произошел массовый сбой: он затронул сервисы для видео, банки и онлайн-кинотеатры. Через несколько часов ситуация стабилизовалась.