Сотни выброшенных писем нашли в Новосибирске

Posted 18 октября, 06:27
Published 18 октября, 06:27
Modified 18 октября, 06:29
Updated 18 октября, 06:29
Корреспонденцию нашли за домом №20 по улице Шлюзовая. В траве валялись сотни писем для разных адресатов.
Послания предназначались для жителей домов на улицах Русская, Добровольческая и Шлюзовая. Сейчас в ВК-группе «У нас на Шлюзе» ищут тех, кому предназначались эти письма.
По какой причине уведомления оказались на улице, неизвестно, но в «Почте России» уже проводят внутреннюю проверку. Не все послания удалось сохранить, так как они намокли из-за погоды.
Тем временем казна Новосибирска пополнится почти 50 млн рублей за незаконную рекламу в городе.