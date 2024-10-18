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Posted 18 октября, 06:27

Published 18 октября, 06:27

Modified 18 октября, 06:29

Updated 18 октября, 06:29

Письма ждут своих хозяев

Сотни выброшенных писем нашли в Новосибирске

18 октября 2024, 06:27
Фото: 1MI
Письма ждут своих хозяев
В Новосибирске нашли валяющимися на улице письма и уведомления, о чем проинформировали горожан в соцсетях.

Корреспонденцию нашли за домом №20 по улице Шлюзовая. В траве валялись сотни писем для разных адресатов.

Послания предназначались для жителей домов на улицах Русская, Добровольческая и Шлюзовая. Сейчас в ВК-группе «У нас на Шлюзе» ищут тех, кому предназначались эти письма.

По какой причине уведомления оказались на улице, неизвестно, но в «Почте России» уже проводят внутреннюю проверку. Не все послания удалось сохранить, так как они намокли из-за погоды.

Тем временем казна Новосибирска пополнится почти 50 млн рублей за незаконную рекламу в городе.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Почта#Письмо
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