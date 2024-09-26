Минцифры: Google блокирует создание аккаунтов в России

Posted 26 сентября, 10:55
Published 26 сентября, 10:55
Modified 26 сентября, 10:57
Updated 26 сентября, 10:57
Пользователи из России сталкиваются со сложностями при активации новых аккаунтов Google — для этого необходимо использовать код из СМС-сообщения, но при вводе номера с российским кодом система сообщает, что использование подобных комбинаций невозможно.
В Минцифры заявили, что это сознательная политика компании и не исключили, что в будущем может быть ограничен доступ и к существующим профилям пользователей. В этой связи ведомство рекомендует пользователям заняться созданием альтернативных копий данных.
По мнению экспертов, опрошенных изданием РБК, подобные ограничения связаны с новым пакетом американских санкций, который вступил в силу 12 сентября. Он запрещает компаниям из США оказывать ряд IT-услуг пользователям из России.
Тем временем, мэрия Новосибирска запретила проводить митинг против замедления сервиса YouTube, принадлежащего Google, под предлогом того, что платформа потокового видео используется для распространения фейков о российских вооруженных силах.