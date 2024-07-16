Более 200 YouTube-аккаунтов РФ потребовал у Google разблокировать Роскомнадзор

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Генеральному директору Google LLC выдвинули требование разблокировать около 200 YouTube-аккаунтов. Это требование касается аккаунтов СМИ, спортклубов, предприятий, политиков, общественников и так далее.
Тогда под санкции попали многие каналы, в том числе новостные: RT, РБК, а также музыканты Shaman, Олега Газманова, дизайнера Артемия Лебедева и прочих. Видеохостинг ограничил просмотр их роликов, что нарушает свободное распространение информации.
Такие санкции против российских аккаунтов противоречат тому, что на YouTube распространяется нарушающий закон контент, в том числи нетрадиционных отношений, фейках об СВО.