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Ютуб ограничил просмотр видео

Более 200 YouTube-аккаунтов РФ потребовал у Google разблокировать Роскомнадзор

16 июля 2024, 11:57
Фото: 1MI
Ютуб ограничил просмотр видео
Разблокировать потребовали аккаунты новостных изданий, общественников, музыкантов и прочих, которые поддерживают Россию и действия властей, сообщили в Роскомнадзоре.

Генеральному директору Google LLC выдвинули требование разблокировать около 200 YouTube-аккаунтов. Это требование касается аккаунтов СМИ, спортклубов, предприятий, политиков, общественников и так далее.

Тогда под санкции попали многие каналы, в том числе новостные: RT, РБК, а также музыканты Shaman, Олега Газманова, дизайнера Артемия Лебедева и прочих. Видеохостинг ограничил просмотр их роликов, что нарушает свободное распространение информации.

Такие санкции против российских аккаунтов противоречат тому, что на YouTube распространяется нарушающий закон контент, в том числи нетрадиционных отношений, фейках об СВО.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Россия#Соцсети#Ограничения#Видеоролики
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