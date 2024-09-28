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2024
На пикеты против блокировки YouTube выйдут новосибирцы
В Новосибирске активисты решили провести серию одиночных пикетов в знак протеста против «замедления» YouTube после того, как мэрия города запретила запланированный митинг.
28 сентября, 05:21
Суд в Новосибирске отказал в проведении митинга в защиту YouTube
Активисты пытались оспорить запрет мэрии, но суд встал на сторону муниципалитета.
27 сентября, 09:57
Минцифры: Google блокирует создание аккаунтов в России
Проблемы с созданием новых профилей и доступом к существующим могут быть связаны с новыми санкциями, полагают эксперты.
26 сентября, 10:55
Коммунисты пойдут в суд с мэрией из-за митинга против блокировки YouTube
26 сентября, 08:50
Жители Новосибирска собрались митинговать в поддержку Youtube
Инициативная группа подала заявку в мэрию 13 сентября, но ответ до сих пор не получен, рассказал Atas.info член инициативной группы Сергей Крупенько.
25 сентября, 07:10
Две тысячи рублей в секунду зарабатытывает девочка-блогер — как такое возможно
Доход девочки-подростка от ведения блога мог составить до 5 млн рублей в месяц, сообщается по результатам математического анализа ее канала.
8 сентября, 04:05
Миллионы может потерять бывший парень Бузовой — блогер Дава из-за блокировки YouTube
13 августа, 03:52
Детский YouTube заблокирован: где теперь смотреть мультфильмы?
Дети остались без возможности смотреть мультики из-за блокировки YouTube, но все же есть несколько сервисов, где можно найти фильмы, как бесплатные, так и платные.
12 августа, 10:22
Youtube в Новосибирске начал восстанавливать скорость доступа
7 августа, 15:45
Компенсацию от провайдера за замедленный YouTube получила жительница Новосибирска
Жительница Новосибирска добилась небольшой, но всё же компенсации от провайдера «Сибирские сети» за проблемы с загрузкой видеохостинга YouTube, не прибегая к официальным жалобам или обращениям в надзорные органы. Вот как ей это удалось.
7 августа, 10:38
Замедление YouTube в России: к чему нужно быть готовым, когда это случится
Российские власти планируют замедлить работу YouTube, самой популярной видеоплатформы в стране. Это вызвано политикой Google и может привести к снижению скорости загрузки видео, что скажется на пользователях.
30 июля, 10:56
Блогеры-миллионники решили прославить Новосибирск на всю страну
Новосибирск посетили авторы YouTube канала «Путешествие по краю», снявшие свой очередной выпуск в городском Краеведческом музее.
11 июля, 11:23
Фильм «Джокер: Безумие на двоих»: честные отзывы зрителей
Зрители с энтузиазмом встретили трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих», отметив замечательную актёрскую игру Хоакина Феникса и Леди Гаги, а также музыкальное сопровождение и режиссерские способности Тодда Филлипса.
11 апреля, 09:52
Блогер Мамикс полетел по миру, чтобы купить лотерейные билеты на 1 миллион рублей
17 марта, 03:51
2023
Блогер проиграл суд Росгвардии после лингвистической экспертизы его оскорблений
В Дзержинском районном суде Новосибирска вынесли решение по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации сотрудников Росгвардии. Известный YouTube-блогер Иван Фролов должен удалить соответствующие видеозаписи.
23 марта 2023, 14:53
2022
Когда закроют YouTube: за что видеохостингу грозит приговор в России в апреле 2022
10 апреля 2022, 14:31

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