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Напомним, что праздничные дни в этом году выпали на обычные трудовые будни, на четверг и среду соответственно. В связи с этим Почта России устроила выходные и несколько сокращенных дней, сообщает пресс-служба организации.
22 февраля и 7 марта — сокращенные дни. Отделения закроются на час раньше.
23 февраля и 8 марта — отделения не будут работать вовсе. Это значит, что почтальоны не выйдут доставлять газеты и письма. Отправить и получить посылки, оплатить счета в отделениях также не получится.
Единственное исключение — доставка пенсий и пособий, которую делают по графику Соцфонда России, а не по графику почты.
24 февраля — режим работы по графику воскресенья. К обычному режиму все вернется 25 февраля и 9 марта.