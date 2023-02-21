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Почтовые отделения не будут работать 23 февраля 2023 в Новосибирске

21 февраля 2023, 08:00
Фото: Пресс-служба Почты России
В ящик простое письмо можно опустить в любой день
Почта России ввела особый режим работы в праздничные дни 23 февраля и 8 марта 2023: будут закрыты все отделения почтовой связи. Накануне и после праздников режим тоже поменяется.

Напомним, что праздничные дни в этом году выпали на обычные трудовые будни, на четверг и среду соответственно. В связи с этим Почта России устроила выходные и несколько сокращенных дней, сообщает пресс-служба организации.

22 февраля и 7 марта — сокращенные дни. Отделения закроются на час раньше.

23 февраля и 8 марта — отделения не будут работать вовсе. Это значит, что почтальоны не выйдут доставлять газеты и письма. Отправить и получить посылки, оплатить счета в отделениях также не получится.

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Единственное исключение — доставка пенсий и пособий, которую делают по графику Соцфонда России, а не по графику почты.

24 февраля — режим работы по графику воскресенья. К обычному режиму все вернется 25 февраля и 9 марта.

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#Дмитрий Зайцев#Почта#Праздник#Режим#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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