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Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Социальные выплаты новосибирцам с 1 февраля: размеры выплат и процент индексации

Сегодня, 10:31
Фото: 1MI
Пособие по

Индексация выплат с 1 февраля 2023 года: размер материнского капитала, ЕДВ и пособий

Начиная с 1 февраля новосибирцы будут получать увеличенное на 11,9% единое пособие по рождению ребенка, материнский капитал и ряд других социальных выплат. По словам министра Антона Котякова, в общей сложности планируется проиндексировать более 40 видов выплат, пособий и компенсаций.

Выплаты инвалидам и другие федеральные льготы в Новосибирске с 1 февраля 2023 года - индексация на 11,9%

Ряд выплат вырастет с 1 февраля 2023 года на 11,9%. Среди тех, кто получит повышенные выплаты - федеральные льготники, которым Социальный фонд перечисляет единую денежную выплату и денежную компенсацию за отказ от соцпакета. 

Например, ЕДВ с 1 февраля 2023 года для детей инвалидов составит 3540,76 рублей, для инвалидов 3 группы - 2834,43 рубля, 2 группы - 3540,76 рублей, третьей группы - 4857,95 рублей. Наибольшие суммы выплат ЕДВ у героев СССР и РФ - 83496,41 рубль, у героев труда РФ и героев соцтруда - 61566,28 рублей.

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Как увеличится материнский капитал и единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля 2023 года

Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля после индексации 11,9% составит 22909,03 рублей. Такая сумма будет выплачена на детей, родившихся после 1 февраля. А на всех, кто родится до 31 января 2023 года в качестве пособия по рождению ребенка можно получить 20472,77 рублей.

Размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 586,9 тыс. рублей (в 2022 году было 524 тыс. рублей), на второго ребенка - 775,5 тыс. рублей (в 2022 году было 693,1 тыс. рублей). Такую сумму выплат семья получает при рождении второго ребенка, если не получала выплаты при рождении первого. Если же выплаты на первого ребенка были зачислены, то за второго малыша материнский капитал составит 188,6 тысяч рублей. 

Если у семьи уже были какие-то расходы из материнского капитала, то оставшаяся сумма все равно была проиндексирована в январе 2023 года. 

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Денежная сумма, равнозначная стоимости набора социальных услуг с 1 февраля 2023 года составит 1469,74 рубля. Сюда входит компенсация части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение, покупка лекарственных средств, проезд на ж/д транспорте. На эту сумму можно получить указанные услуги или товары, в этом случае, размер компенсации за отказ от соцпакета вычтут из ЕДВ.

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Пенсии неработающим пенсионерам также были проиндексированы на 4,8% в 2023 году, это произошло 1 января, все январские пенсии выплачены уже в увеличенном размере.

#Дети#Выплаты#Пособия
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