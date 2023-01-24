Начиная с 1 февраля новосибирцы будут получать увеличенное на 11,9% единое пособие по рождению ребенка, материнский капитал и ряд других социальных выплат. По словам министра Антона Котякова, в общей сложности планируется проиндексировать более 40 видов выплат, пособий и компенсаций.

Выплаты инвалидам и другие федеральные льготы в Новосибирске с 1 февраля 2023 года - индексация на 11,9%