Эта выплата действует для трудоустроенных родителей, ее получает один из родителей ребенка. Рассчитывается сумма как 40% от среднего заработка за два года до рождения ребенка. С 1 января 2023 года максимальная сумма этого пособия в месяц составляет 33281 руб. Получить максимальную сумму можно, если средний заработок родителя за два предыдущих года составлял 83202 руб. Чем меньше был средний заработок, тем меньше будет сумма пособия. Минимальный размер данного пособия с 1 февраля 2023 года составит 8629,86 руб.