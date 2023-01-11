Есть выплаты, которые получить даже проще, чем единое пособие на ребенка. Например, это выплата из материнского капитала. Ее можно оформить, если доход на одного человека в семье меньше двух прожиточных минимумов. Размер выплаты зависит от детского прожиточного минимума в регионе. В Новосибирской области это 15261 руб в месяц.
До 1 января 2023 года родители могли получить эти деньги только на второго ребенка, теперь заявление на выплату можно подать с рождением первого ребенка. Выплата назначается на год. После достижения ребенком годовалого возраста заявление на выплату можно подать повторно - делать это можно до трехлетия ребенка.
В 2023 году материнский капитал можно использовать на образование ребенка, улучшение жилищных условий, для покупки товаров для детей с инвалидностью, на накопительную часть пенсии матери или для ежемесячной выплаты на ребенка. Размер материнского капитала с 1 января 2023 года составляет 589,5 тысяч руб. на первого ребенка и доплата 189,5 тысяч руб на второго ребенка. Если на первого ребенка семья не получала материнский капитал, то сумма с рождением второго малыша будет 779 тысяч руб.
Эта выплата действует для трудоустроенных родителей, ее получает один из родителей ребенка. Рассчитывается сумма как 40% от среднего заработка за два года до рождения ребенка. С 1 января 2023 года максимальная сумма этого пособия в месяц составляет 33281 руб. Получить максимальную сумму можно, если средний заработок родителя за два предыдущих года составлял 83202 руб. Чем меньше был средний заработок, тем меньше будет сумма пособия. Минимальный размер данного пособия с 1 февраля 2023 года составит 8629,86 руб.
Если третий или последующий ребенок родился в семье после 1.01.2019 года, семья имеет право на частичное или полное погашение ипотечного кредита в сумме до 450 тысяч руб.
При сроке беременности более 180 дней беременная жена мобилизованного или солдата срочника получает единовременную выплату 36 440,95 руб. Пособие по уходу за ребенком до трех лет для жен военнослужащих по призыву С 1 февраля 2023 года составит 15 617,54 руб.
В Новосибирской области действует дополнительная мера поддержки для молодых семей при рождении ребенка. Заявление на пособие можно подать в течение 6 месяцев после рождения ребенка, если одному из родителей на момент рождения ребенка не исполнилось 35 лет. Пособие выплачивается один раз в размере 6600 руб. на первого ребенка, 13200 руб. на второго ребенка и 19800 руб. на третьего ребенка.
В Новосибирской области семьям, в которых родился или усыновлен третий ребенок, выплачивается областной семейный капитал. С 1 января сумма составляет 139861,70 руб, получить ее можно через полтора года после рождения или усыновления третьего ребенка.
Действует в Новосибирской области и единовременная выплата для многодетной семьи взамен получения земельного участка для ИЖС. Для семьи с тремя детьми сумма составляет 268825,39 рублей, с четырьмя детьми - 358433,86 рублей, если в семье более пяти детей, размер этой единовременной выплаты будет 448042,32 рубля.
При рождении двойни или тройни семья получает разовое пособие 5500 руб. Такую же сумму в Новосибирской области можно получить, если в многодетной семье ребенок идет в первый класс. Если ребенок из многодетной семьи поступил в ВУЗ, можно рассчитывать на разовую выплату 11000 руб.
На сколько хватит МРОТ и прожиточного минимума в Новосибирской области - разбирался корреспондент Атас.Инфо.