Если получаемая на ребенка выплата на данный момент приближается к 14562 рублям, то обращаться за назначение единого пособия на ребенка нет смысла, выгоднее получать текущее пособие. Получать его в старом формате можно будет до того момента, когда ребенок достигнет возраста, когда пособие уже не назначается. Например, если это было пособие от 3 до 8 лет, то обратиться за назначение единого пособия нужно будет ближе к дню рождения ребенка, когда ему исполнится 8 лет.