Есть очень простой способ определить, стоит ли обращаться в Социальный фонд за назначением единого пособия за ребенком. Если семья уже получает пособие на ребенка, нужно сравнить его размер с детским прожиточным минимумом. На данный момент детский прожиточный минимум в Новосибирской области составляет 14562 рубля. Именно с этой суммой стоит сравнивать размер получаемого пособия.
Если получаемая на ребенка выплата на данный момент приближается к 14562 рублям, то обращаться за назначение единого пособия на ребенка нет смысла, выгоднее получать текущее пособие. Получать его в старом формате можно будет до того момента, когда ребенок достигнет возраста, когда пособие уже не назначается. Например, если это было пособие от 3 до 8 лет, то обратиться за назначение единого пособия нужно будет ближе к дню рождения ребенка, когда ему исполнится 8 лет.
Начиная с 1 января 2023 года детский прожиточный минимум в Новосибирской области составит 15261 рубль (Постановление от 13.12.2022 № 589-п). Новое единое пособие будет сразу рассчитываться в размере 50%, 75% или 100% от этой суммы. Пособие на ребенка, начисляемое по стандартам 2022 года, тоже будет увеличено в соответствии с ростом прожиточного минимума.
В любом случае, специалисты Социального фонда при рассмотрении заявление проверят, будет ли единое пособие более выгодным для семьи. И если выплата, получаемая ранее будет больше нового пособия, пособие будет начисляться старым способом до срока, на который оно установлено.
Для оформления единого пособия на ребенка достаточно только подать заявление на портале Госуслуг или с 1 января 2023 года в отделение Социального фонда по месту проживания. Еще один вариант подачи заявление - через МФЦ. В данный момент форма подачи заявления на Госуслугах еще не появилась, но, возможно, она заработает в последних числах декабря, в этом случае подать заявление можно будет еще в 2022 году.
Кроме заявление собирать никакие подтверждающие документы не нужно, Социальный фонд самостоятельно запросит сведения у организаций. В отдельных случаях, когда сведения о доходе семьи не отражены в государственных информационных системах, нужно будет предоставить дополнительные данные.
В течение 10 рабочих дней Социальный фонд принимает решение о назначении единого пособия, в отдельных случаях, если нужны дополнительные сведения, установлен максимальный срок принятия решения - 30 рабочих дней. И уже в течение 5 рабочих дней после принятия решения поступит первая выплата.
Все пособия на детей, начисленные по старому способу, которые получатели должны были получить на банковские карты 3 января, поступят до 30 декабря 2022 года. Всем, кто получает деньги на Почте, следует уточнить график выплат в начале января в соответствии с работой почтовых отделений в праздничные дни. Пенсионеры также получат январские пенсии в этом году 29 декабря.