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Детские пособия в 2023 году: размеры и последние изменения в Новосибирской области

Сегодня, 09:38
Фото: 1MI
Детские пособия увеличатся в Новосибирской области в 2023 году

Названы размеры детских пособий в Новосибирской области с января 2023 года

Детские пособия увеличатся в Новосибирской области из-за повышения размера прожиточного минимума. Новые цифры узнал Atas.info.

Как прожиточный минимум влияет на детские выплаты:

Накануне, 13 декабря, губернатор Новосибирской области подписал постановление о поднятии величины регионального прожиточного минимума (ПМ). Он составит с 1 января 2022 года 14 728 рублей на душу населения.

Как известно, от ПМ плотно зависят размеры получаемых семьями детских пособий. Сначала родители подают документы на выплату, а специалисты определяют, какую сумму им можно назначить.

Размер выплаты зависит от доходов семьи. Берутся сведения о заработке родителей, о наличии у них имущества, как движимого, так и недвижимого. Годовой доход семьи делят на 12 месяцев и на количество членов семьи, и если в среднем он не достиг регионального прожиточного минимума, то назначается выплата в размере 75% или 100% от ПМ. В остальных случаях – 50%.

Как изменятся детские пособия в 2023 году:

Прожиточный минимум вырастет на 5% в 2023 году – до 14 728. Для трудоспособного населения он составит 16 054 рублей, для пенсионеров - 12 666 рублей, а для детей - 15 261 рублей.

Получается, что максимально семьи с детьми будут получать около 16 000 рублей ежемесячно, а минимально – около 8 000 рублей.

Напомним, со следующего года в России вводят новое универсальное социальное пособие. Его начнут выдавать детям всех возрастов, а также беременным женщинам.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пособие#Прожиточный мимимум
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