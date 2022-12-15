Детские пособия в 2023 году: размеры и последние изменения в Новосибирской области

Размер выплаты зависит от доходов семьи. Берутся сведения о заработке родителей, о наличии у них имущества, как движимого, так и недвижимого. Годовой доход семьи делят на 12 месяцев и на количество членов семьи, и если в среднем он не достиг регионального прожиточного минимума, то назначается выплата в размере 75% или 100% от ПМ. В остальных случаях – 50%.