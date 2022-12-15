Детские пособия в 2023 году: размеры и последние изменения в Новосибирской области

Накануне, 13 декабря, губернатор Новосибирской области подписал постановление о поднятии величины регионального прожиточного минимума (ПМ). Он составит с 1 января 2022 года 14 728 рублей на душу населения.
Как известно, от ПМ плотно зависят размеры получаемых семьями детских пособий. Сначала родители подают документы на выплату, а специалисты определяют, какую сумму им можно назначить.
Размер выплаты зависит от доходов семьи. Берутся сведения о заработке родителей, о наличии у них имущества, как движимого, так и недвижимого. Годовой доход семьи делят на 12 месяцев и на количество членов семьи, и если в среднем он не достиг регионального прожиточного минимума, то назначается выплата в размере 75% или 100% от ПМ. В остальных случаях – 50%.
Прожиточный минимум вырастет на 5% в 2023 году – до 14 728. Для трудоспособного населения он составит 16 054 рублей, для пенсионеров - 12 666 рублей, а для детей - 15 261 рублей.
Получается, что максимально семьи с детьми будут получать около 16 000 рублей ежемесячно, а минимально – около 8 000 рублей.
Напомним, со следующего года в России вводят новое универсальное социальное пособие. Его начнут выдавать детям всех возрастов, а также беременным женщинам.