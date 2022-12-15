Получается, что до 30 декабря 2022 (включительно) пособия стоит ждать на детей от 8 до 17 лет, по уходу за ребенком до 1,5 лет, на детей военных и призывников. Важно напомнить, что получившие январские пособия в декабре семьи получат следующие только в феврале.