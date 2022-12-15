Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2022-го до 8 января 2023 года. В этот период ПФР и социальные организации будут работать по измененному графику. Некоторые выплаты в связи с выходными не отправят в январе – они придут досрочно до конца 2022 года.
На карты получателей пособий от соцзащиты деньги перечисляют каждый месяц в один и тот же день (единый) – 3-го числа. Так, как 3 января считается праздничным выходным, выплаты отправят в декабре.
Получается, что до 30 декабря 2022 (включительно) пособия стоит ждать на детей от 8 до 17 лет, по уходу за ребенком до 1,5 лет, на детей военных и призывников. Важно напомнить, что получившие январские пособия в декабре семьи получат следующие только в феврале.
Семьям, которые получают выплаты на детей через отделения Почты России, повезло больше. Организация будет закрыта на выходные только 1, 2 и 7 января.
В новогодние праздники родители смогут прийти за пособиями в отделение, рядом с которым проживают. Деньги будут поступать с 1 по 25 января 2023 года.
Стоит отметить, на день раньше выплаты могут получить люди, которые обычно получают их 7-8, 14-15, 21-22 числа. Однако перед походом, нужно узнать график работы отделения Почты России в своем регионе.
А уже с 1 января 2023 года в России вводится универсальное пособие. Его будут направлять детям от момента рождения до исполнения 17 лет.