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Выплатят ли январские детские пособия уже в декабре 2022 – ответ ПФР

Сегодня, 04:59
Фото: 1MI
Российские семьи скоро уйдут на новогодние выходные, когда получат пособия?
Российские семьи скоро уйдут на длительные новогодние выходные, и также многие учреждения поменяют на это время график работы. Поэтому родители интересуются, когда ждать январские детские выплаты, в декабре 2022-го или в начале следующего года, - разбираемся с Atas.info.

Когда детские пособия поступят на банковские карты родителей?

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2022-го до 8 января 2023 года. В этот период ПФР и социальные организации будут работать по измененному графику. Некоторые выплаты в связи с выходными не отправят в январе – они придут досрочно до конца 2022 года.

На карты получателей пособий от соцзащиты деньги перечисляют каждый месяц в один и тот же день (единый) – 3-го числа. Так, как 3 января считается праздничным выходным, выплаты отправят в декабре.

Получается, что до 30 декабря 2022 (включительно) пособия стоит ждать на детей от 8 до 17 лет, по уходу за ребенком до 1,5 лет, на детей военных и призывников. Важно напомнить, что получившие январские пособия в декабре семьи получат следующие только в феврале.

Когда можно получить детские и другие социальные пособия на Почте России?

Семьям, которые получают выплаты на детей через отделения Почты России, повезло больше. Организация будет закрыта на выходные только 1, 2 и 7 января.

В новогодние праздники родители смогут прийти за пособиями в отделение, рядом с которым проживают. Деньги будут поступать с 1 по 25 января 2023 года.

Стоит отметить, на день раньше выплаты могут получить люди, которые обычно получают их 7-8, 14-15, 21-22 числа. Однако перед походом, нужно узнать график работы отделения Почты России в своем регионе.

А уже с 1 января 2023 года в России вводится универсальное пособие. Его будут направлять детям от момента рождения до исполнения 17 лет.

Универсальное пособие на детей и беременных в Новосибирске – размер
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пособие#Новый год
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