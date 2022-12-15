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Пенсия в 2023 году: на сколько повышается с 1 января

Сегодня, 03:08
Фото: Павел Мирошников
Пенсионеры ожидают повышение пенсии с Нового года 2023

На сколько больше будет пенсия неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года в России

1 января 2023 года пенсии вырастут у 30,8 миллионов неработающих пенсионеров. Пенсии растут каждый год, но рост частично съедает инфляция. Законом №350-ФЗ от 3.10.2018 предусмотрена ежегодная корректировка, чтобы рост пенсии превышал рост цен. Обгонит ли повышение пенсии 1 января 2023 года инфляцию.

На сколько вырастет пенсия за год с 1.01.2022 по 1.01.2023

"Пенсия выросла на 15,3% за год с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года," - сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. И напомнил, что 1 июня 2022 года пенсии неработающих пенсионеров увеличили на 10%, а с Нового года увеличат еще на 4,8%.

По словам Антона Котякова дата выплат пенсий не изменится после объединения Пенсионного Фонда и Фонда социального страхования в единый социальный фонд. Если человек получал пенсию 10-го числа, то после Нового года он также будет получать пенсию 10-го числа. Для пенсионеров, которые уже получают пенсию, объединение фондов ничего не изменит и пройдет незамеченным.

Статистика индексации пенсий с сайта ПФ РФ, данные инфляции с сайта global-finances.ru
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

На сколько вырастет пенсия с 1 января 2023 года - догонит или обгонит инфляцию?

Как видим в таблице выше, пенсия за последние 5 лет росла. Каждый год, кроме 2021, рост пенсии был немного выше уровня инфляции. В 2023 году уровень инфляции Минэкономразвития прогнозирует на уровне 5,5%, при этом индексация страховой части пенсии заложена в бюджет только на 4,8%. Не исключено, что в 2023 году так же, как в 2022 будут в середине года будет принято решение о дополнительной индексации пенсий.

Расчет сумм повышения пенсии с 1 января 2023 год - расчет является примерным, реальное увеличение пенсии будет зависеть от утвержденного процента индексации и текущего размера выплат.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Сколько составит повышение пенсии в рублях с 1 января 2023 

Рост страховой части составит в процентах 4,8%, увеличение в рублях зависит от размера текущей пенсии. Фиксированная часть пенсии также будет проиндексирована. В таблице выше представлены примеры расчета - сколько была пенсия до 1 января 2023 года и сколько будет после. Суммы даны в качестве примера, но даже на этих примерах видно, что в среднем увеличение составит около 1000 рублей в месяц для пенсии размером 20 000 рублей и больше.

Самое массовое повышение пенсий произойдет 1 января 2023 года. Растущие пенсии увеличивают интерес мошенников к пенсионерам. В Новосибирске выявлено крупное мошенничество с пенсиями пациентов психиатрической больницы.

#Ольга Храмушкина#Общество#Выплаты#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Пенсии#Пенсионеры#Индексация
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