1 января 2023 года пенсии вырастут у 30,8 миллионов неработающих пенсионеров. Пенсии растут каждый год, но рост частично съедает инфляция. Законом №350-ФЗ от 3.10.2018 предусмотрена ежегодная корректировка, чтобы рост пенсии превышал рост цен. Обгонит ли повышение пенсии 1 января 2023 года инфляцию.

На сколько вырастет пенсия за год с 1.01.2022 по 1.01.2023

На сколько вырастет пенсия с 1 января 2023 года - догонит или обгонит инфляцию?