"Пенсия выросла на 15,3% за год с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года," - сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. И напомнил, что 1 июня 2022 года пенсии неработающих пенсионеров увеличили на 10%, а с Нового года увеличат еще на 4,8%.
По словам Антона Котякова дата выплат пенсий не изменится после объединения Пенсионного Фонда и Фонда социального страхования в единый социальный фонд. Если человек получал пенсию 10-го числа, то после Нового года он также будет получать пенсию 10-го числа. Для пенсионеров, которые уже получают пенсию, объединение фондов ничего не изменит и пройдет незамеченным.
Как видим в таблице выше, пенсия за последние 5 лет росла. Каждый год, кроме 2021, рост пенсии был немного выше уровня инфляции. В 2023 году уровень инфляции Минэкономразвития прогнозирует на уровне 5,5%, при этом индексация страховой части пенсии заложена в бюджет только на 4,8%. Не исключено, что в 2023 году так же, как в 2022 будут в середине года будет принято решение о дополнительной индексации пенсий.
Рост страховой части составит в процентах 4,8%, увеличение в рублях зависит от размера текущей пенсии. Фиксированная часть пенсии также будет проиндексирована. В таблице выше представлены примеры расчета - сколько была пенсия до 1 января 2023 года и сколько будет после. Суммы даны в качестве примера, но даже на этих примерах видно, что в среднем увеличение составит около 1000 рублей в месяц для пенсии размером 20 000 рублей и больше.
Самое массовое повышение пенсий произойдет 1 января 2023 года. Растущие пенсии увеличивают интерес мошенников к пенсионерам. В Новосибирске выявлено крупное мошенничество с пенсиями пациентов психиатрической больницы.