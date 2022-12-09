Сотрудницы психбольницы в Новосибирске украли у пациентов пенсию на 5 млн рублей

Все происходило на протяжении нескольких лет: с 2016 по 2019 год в ГПКПБ №3 в Новосибирске. По данным суда, завотделением больницы Нина Алексеева, старшая медсестра Наталья Бортко и специалист по соцработе Наталья Патрушева похищали пенсию у пациентов.