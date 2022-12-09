atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Сотрудницы психбольницы в Новосибирске украли у пациентов пенсию на 5 млн рублей

Сегодня, 07:36
Фото: 1MI
3 года сотрудницы обманывали пациентов
Суд вынес приговор сотрудникам психбольницы по факту мошенничества: три медработницы присваивали себе пенсию пациентов.

Все происходило на протяжении нескольких лет: с 2016 по 2019 год в ГПКПБ №3 в Новосибирске. По данным суда, завотделением больницы Нина Алексеева, старшая медсестра Наталья Бортко и специалист по соцработе Наталья Патрушева похищали пенсию у пациентов.

Они оформляли вместе с подопечными карты, на них приходила пенсия, а деньги обвиняемые присваивали себе. Всего было украдено 5 млн рублей.

Кроме этого, заведующая отделением брала деньги за бесплатное лечение. В итоге женщина признала вину частично, а Патрушева и Бортко – полностью.

Суд назначил Алексеевой 6,5 лет колонии, Бортко и Патрушевой 4,5 лет условно. Приговор еще можно оспорить.

Заместитель директора новосибирского дома-интерната обобрала детей до нитки
Узнать подробнее

Напомним, что в доме интернате замдиректора втиралась к детям в доверие и похищала их законные деньги. Всего она украла 1 млн рублей. 

#Эмилия Губарева#Криминал#Приговор
Подпишитесь
Новогодний рецепт Оливье - сравним цены на продукты в "Бахетле" и в "Пятерочке"
Сегодня, 02:39
Станцию метро "Спортивная" в Новосибирске не откроют в 2022 году
Вчера, 07:46
Мама 10 детей из Новосибирска раскроет секрет похудения Андрею Малахову
Вчера, 07:49
Стоимость проезда на общественном транспорте резко взлетит в Новосибирске в декабре
Вчера, 03:29
Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный уровень холестерина у жителей Новосибирска
Вчера, 09:39
Как зацепить девушку на первом свидании, если ты в Новосибирске
Вчера, 09:10