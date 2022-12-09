Сотрудницы психбольницы в Новосибирске украли у пациентов пенсию на 5 млн рублей

Все происходило на протяжении нескольких лет: с 2016 по 2019 год в ГПКПБ №3 в Новосибирске. По данным суда, завотделением больницы Нина Алексеева, старшая медсестра Наталья Бортко и специалист по соцработе Наталья Патрушева похищали пенсию у пациентов.
Они оформляли вместе с подопечными карты, на них приходила пенсия, а деньги обвиняемые присваивали себе. Всего было украдено 5 млн рублей.
Кроме этого, заведующая отделением брала деньги за бесплатное лечение. В итоге женщина признала вину частично, а Патрушева и Бортко – полностью.
Суд назначил Алексеевой 6,5 лет колонии, Бортко и Патрушевой 4,5 лет условно. Приговор еще можно оспорить.
Напомним, что в доме интернате замдиректора втиралась к детям в доверие и похищала их законные деньги. Всего она украла 1 млн рублей.