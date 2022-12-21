"Пенсионеры, получавшие пенсию на счет в банке 11 числа, получат январскую пенсию, с учетом всех индексаций 29 декабря 2022 года. Есть небольшая доля получателей, выплаты на банковский счет которым приходили 20 или 21 числа. Это более молодые пенсионеры, они получат январскую пенсию в обычный срок 20 января 2023 года. Пенсионерам, которые пользовались для получения пенсии почтовыми услугами, пенсия в январе будет доставлена как обычно, в определенные для них числа, с 3 января 2023 года сотрудники почтовой службы начнут доставлять пенсии," - уточнил Александр Терепа.