"Пенсионеры, получавшие пенсию на счет в банке 11 числа, получат январскую пенсию, с учетом всех индексаций 29 декабря 2022 года. Есть небольшая доля получателей, выплаты на банковский счет которым приходили 20 или 21 числа. Это более молодые пенсионеры, они получат январскую пенсию в обычный срок 20 января 2023 года. Пенсионерам, которые пользовались для получения пенсии почтовыми услугами, пенсия в январе будет доставлена как обычно, в определенные для них числа, с 3 января 2023 года сотрудники почтовой службы начнут доставлять пенсии," - уточнил Александр Терепа.
Изменения сроков выплаты пенсий является разовым, и связано с переформированием Пенсионного Фонда и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд.
Процент индексации страховых пенсий с 1.01.2023 года окончательно еще не известен, предварительно он определен на уровне 4,8%. Но поскольку повышенные пенсии за январь должны быть перечислены уже 29 декабря, то этого времени совершенно точно будет понятно, будет ли повышен процент индексации или останется на ранее определенном уровне.
Все выплаты детских пособий с 1 января 2023 года будут производиться уже из Социального фонда РФ.