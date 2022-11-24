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Все дело в МРОТе: на сколько с 1 января 2023 вырастут пенсии и детские пособия

Сегодня, 10:10
Фото: 1MI
Новые цифры МРОТ, пенсий, пособий с 1 января 2023 года
Новый 2023 год принесет россиянам прибавку ко всем социальным выплатам. Ожидается увеличение пенсии, детских пособий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ). Сколько будем получать – называем новые цифры индексаций в материале Atas.info.

На сколько поднимут МРОТ и прожиточный минимум в 2023 году:

С начала 2023 года в России для всех увеличат минимальный размер оплаты труда на 6,3 %. Так новый составит - 16 242 рубля вместо 15 279 рублей.

А прожиточный минимум поднимут до 14 375 рублей на душу населения. От темпов его величины зависит рост МРОТа – и эти два показателя влияют на размер детских пособий и пенсий.

Стоит отметить, в 2023-м пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 4,8%. Ранее депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Ренат Сулейманов спрогнозировал в интервью Atas.info два повышения пенсий в следующем году.

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Размер новых пособий для детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет в 2023 году:

В 2023 году российские семьи ожидают нововведения – а именно новое универсальное пособие. Его придумали в правительстве РФ для удобства граждан. Теперь закончится волокита с документами и оформлять выплаты станет проще.

Данное пособие полагается беременным женщинам и семьям с детьми любых возрастов, которые нуждаются в дополнительной финансовой помощи. И им нужно доказать свои низкие доходы (это ниже 1 ПМ на члена семьи).

От доходов семьи будет завесить размер выплаты. Это 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. С повышением ПМ в 2023 году до 14,5 рублей семьи могут рассчитывать в среднем на выплату, эквивалентную этой сумме. Со следующего года схема такая:

  • 50% от ПМ – чуть выше 7 тысяч рублей;
  • 70% - около 10 тысяч рублей;
  • 100% - 13-14 тысяч рублей.

В каждом регионе прожиточный минимум определяется индивидуально. В Новосибирской области он составит порядка 14,5 тысяч рублей.

Как оформить новое универсальное детское пособие в 2023:

Данную выплату теперь будут получать все семьи от рождения до совершеннолетия ребенка, а также женщины на стадии беременности, но нужно как можно раньше встать на учет.

Взрослому нужно подать заявление на выплаты через Госуслуги, или в офисе МФЦ.

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Общество#Дети#Пособие#МРОТ
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