С начала 2023 года в России для всех увеличат минимальный размер оплаты труда на 6,3 %. Так новый составит - 16 242 рубля вместо 15 279 рублей.
А прожиточный минимум поднимут до 14 375 рублей на душу населения. От темпов его величины зависит рост МРОТа – и эти два показателя влияют на размер детских пособий и пенсий.
Стоит отметить, в 2023-м пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 4,8%. Ранее депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Ренат Сулейманов спрогнозировал в интервью Atas.info два повышения пенсий в следующем году.
В 2023 году российские семьи ожидают нововведения – а именно новое универсальное пособие. Его придумали в правительстве РФ для удобства граждан. Теперь закончится волокита с документами и оформлять выплаты станет проще.
Данное пособие полагается беременным женщинам и семьям с детьми любых возрастов, которые нуждаются в дополнительной финансовой помощи. И им нужно доказать свои низкие доходы (это ниже 1 ПМ на члена семьи).
От доходов семьи будет завесить размер выплаты. Это 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. С повышением ПМ в 2023 году до 14,5 рублей семьи могут рассчитывать в среднем на выплату, эквивалентную этой сумме. Со следующего года схема такая:
В каждом регионе прожиточный минимум определяется индивидуально. В Новосибирской области он составит порядка 14,5 тысяч рублей.
Данную выплату теперь будут получать все семьи от рождения до совершеннолетия ребенка, а также женщины на стадии беременности, но нужно как можно раньше встать на учет.
Взрослому нужно подать заявление на выплаты через Госуслуги, или в офисе МФЦ.