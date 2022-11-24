От доходов семьи будет завесить размер выплаты. Это 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. С повышением ПМ в 2023 году до 14,5 рублей семьи могут рассчитывать в среднем на выплату, эквивалентную этой сумме. Со следующего года схема такая: