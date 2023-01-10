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МРОТ с 1 января 2023 в Новосибирске: на что хватит

Сегодня, 08:27
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
На продукты предусмотрено 50% от прожиточного минимума в месяц

Новый МРОТ и прожиточный минимум с 1 января 2023 - что входит в продуктовую корзину

В Новосибирской области с 1 января 2023 года установлен МРОТ 20302,5 рублей - зарплата не может быть ниже этой суммы. Прожиточный минимум на 2023 год в Новосибирске составляет 16054 рубля на взрослого человека. Что можно купить на эту сумму и реально ли на нее прожить месяц?

Куда потратить и что купить - прожиточный минимум в Новосибирской области с 1 января 2023

Прожиточный минимум рассчитан таким образом, чтобы можно было закрыть базовые потребности. С 1 января 2023 г в Новосибирской области для взрослого трудоспособного человека прожиточный минимум составляет 16054 рубля. Прожиточный минимум для пенсионеров составляет 12666 рублей в месяц, на детей 15261 рубль. Суммы установлены Постановлением №589-п от 13 декабря 2022 г.

При расчете прожиточного минимума учитываются три крупные статьи расходов:

  • коммунальные услуги,
  • продукты
  • непродовольственные товары - одежда, бытовая химия и т.п.

Закон "О потребительской корзине" предусматривает, что на продукты должно уходить не более 50% от прожиточного минимума. Посмотрим, на какие продукты действительно хватит этой суммы.

50% от прожиточного минимума на продукты - что можно купить

На продукты в прожиточном минимуме предусмотрено 8027 рублей в месяц, это примерно 2000 рублей в неделю. Список продуктов представлен в таблице ниже.

Наименование продукта Количество в неделю, исходя из потребительской корзины, кг Примерная стоимость набора продуктов, руб
Хлеб, мука, крупы, бобовые  и макароны 2,4 391
Картофель 1,92 58
Овощи 2,2 80
Фрукты 1,15 144
Сахар и кондитерские изделия 0,43 75
Мясо (в т.ч. мясо птицы) 1,12 187
Рыба 0,35 201
Молочные продукты (в т.ч. масло сливочное, сметана, творог, молоко) 5,5 717
Яйца 4 70
Прочие (соль, чай, специи) 0,09 -
Масло растительное  0,2 77
Итого  

2000
Покупки в "Пятерочке" в рамках прожиточного минимума на неделю.
Фото: atas.info

Корреспондент Атас.Инфо приобрел продукты из потребительской корзины. В общей сумме вышло на 1718 рублей в обычном сетевом магазине, на оставшиеся 282 рубля были куплены картофель, овощи и фрукты в магазине у дома.

Выводы - прожить на эти деньги можно, но это будет жизнь на уровне выживания. В указанную сумму из мяса удалось купить только 1 кг курицы, а также 900 гр рыбы, в нашем случае, это скумбрия. Минимальное количество фруктов и овощей. Не хватило денег на чай и кофе, но исходя из того, что корзина рассчитана на месяц, эти товары можно купить на следующей неделе, не покупая муку или что-то из круп - на этой неделе их приобрели больше нормы.

Совершенно точно придется ломать голову над тем, что готовить, потому что из купленной курицы нужно будет приготовить суп и несколько вторых блюд, а рыбу можно разделить на несколько приемов пищи - пожарить и засолить. Выжить можно, но придется постоянно просчитывать - на что хватает, а на что нет, и покупать только самые простые и недорогие продукты без изысков.

Самый простой набор продуктов в рамках прожиточного минимума на неделю без мясных продуктов и рыбы
Фото: atas.info
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Коммунальные расходы, одежда и другие товары на прожиточный минимум

Оставшуюся от прожиточного минимума сумму 8027 рублей закон предлагает разделить пополам. Половину 4013,5 рублей - на коммунальные расходы, и столько же на приобретение бытовой химии, одежды и других непродовольственных товаров и услуг.

В среднем коммунальные платежи в Новосибирске за 1 комнатную квартиру составляют около 3,5-5 тыс. рублей. Но в прожиточном минимуме не учтены расходы на интернет, сотовую связь, транспортные расходы.

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На пуховик придется копить полгода

На самом деле, предполагается, что 5% от величины прожиточного минимума - это 802 рубля будут потрачены на услуги в сфере культуры, а 2400 рублей - на другие услуги разного плана. Но только на один поход к парикмахеру нужно будет потратить минимум 400-700 рублей за самую простую стрижку, интернет и сотовый телефон при самых минимальных тарифах обойдется в 1000-1500 рублей, поэтому ни о какой культуре и развлечениях в прожиточном минимуме речи не идет.

И при таком расчете из общей суммы 4013,5 рублей на одежду и бытовую химию остается всего 800 рублей в месяц, что совсем смешно, ведь мы живем не на юге. Даже на самый простой пуховик придется копить минимум полгода, не говоря уже о другой теплой одежде.

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Семьи с детьми, в которых доход меньше прожиточного минимума на одного человека, могут рассчитывать на единое пособие на ребенка, которое с 2023 года начисляет и выплачивает социальный фонд.

#Ольга Храмушкина#Продукты#Прожиточный мимимум#МРОТ#Потребительская корзина#Новосибирск#Новосибирская область
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