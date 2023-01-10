Прожиточный минимум рассчитан таким образом, чтобы можно было закрыть базовые потребности. С 1 января 2023 г в Новосибирской области для взрослого трудоспособного человека прожиточный минимум составляет 16054 рубля. Прожиточный минимум для пенсионеров составляет 12666 рублей в месяц, на детей 15261 рубль. Суммы установлены Постановлением №589-п от 13 декабря 2022 г.
При расчете прожиточного минимума учитываются три крупные статьи расходов:
Закон "О потребительской корзине" предусматривает, что на продукты должно уходить не более 50% от прожиточного минимума. Посмотрим, на какие продукты действительно хватит этой суммы.
На продукты в прожиточном минимуме предусмотрено 8027 рублей в месяц, это примерно 2000 рублей в неделю. Список продуктов представлен в таблице ниже.
|Наименование продукта
|Количество в неделю, исходя из потребительской корзины, кг
|Примерная стоимость набора продуктов, руб
|Хлеб, мука, крупы, бобовые и макароны
|2,4
|391
|Картофель
|1,92
|58
|Овощи
|2,2
|80
|Фрукты
|1,15
|144
|Сахар и кондитерские изделия
|0,43
|75
|Мясо (в т.ч. мясо птицы)
|1,12
|187
|Рыба
|0,35
|201
|Молочные продукты (в т.ч. масло сливочное, сметана, творог, молоко)
|5,5
|717
|Яйца
|4
|70
|Прочие (соль, чай, специи)
|0,09
|-
|Масло растительное
|0,2
|77
|Итого
|
2000
Корреспондент Атас.Инфо приобрел продукты из потребительской корзины. В общей сумме вышло на 1718 рублей в обычном сетевом магазине, на оставшиеся 282 рубля были куплены картофель, овощи и фрукты в магазине у дома.
Выводы - прожить на эти деньги можно, но это будет жизнь на уровне выживания. В указанную сумму из мяса удалось купить только 1 кг курицы, а также 900 гр рыбы, в нашем случае, это скумбрия. Минимальное количество фруктов и овощей. Не хватило денег на чай и кофе, но исходя из того, что корзина рассчитана на месяц, эти товары можно купить на следующей неделе, не покупая муку или что-то из круп - на этой неделе их приобрели больше нормы.
Совершенно точно придется ломать голову над тем, что готовить, потому что из купленной курицы нужно будет приготовить суп и несколько вторых блюд, а рыбу можно разделить на несколько приемов пищи - пожарить и засолить. Выжить можно, но придется постоянно просчитывать - на что хватает, а на что нет, и покупать только самые простые и недорогие продукты без изысков.
Оставшуюся от прожиточного минимума сумму 8027 рублей закон предлагает разделить пополам. Половину 4013,5 рублей - на коммунальные расходы, и столько же на приобретение бытовой химии, одежды и других непродовольственных товаров и услуг.
В среднем коммунальные платежи в Новосибирске за 1 комнатную квартиру составляют около 3,5-5 тыс. рублей. Но в прожиточном минимуме не учтены расходы на интернет, сотовую связь, транспортные расходы.
На самом деле, предполагается, что 5% от величины прожиточного минимума - это 802 рубля будут потрачены на услуги в сфере культуры, а 2400 рублей - на другие услуги разного плана. Но только на один поход к парикмахеру нужно будет потратить минимум 400-700 рублей за самую простую стрижку, интернет и сотовый телефон при самых минимальных тарифах обойдется в 1000-1500 рублей, поэтому ни о какой культуре и развлечениях в прожиточном минимуме речи не идет.
И при таком расчете из общей суммы 4013,5 рублей на одежду и бытовую химию остается всего 800 рублей в месяц, что совсем смешно, ведь мы живем не на юге. Даже на самый простой пуховик придется копить минимум полгода, не говоря уже о другой теплой одежде.
Семьи с детьми, в которых доход меньше прожиточного минимума на одного человека, могут рассчитывать на единое пособие на ребенка, которое с 2023 года начисляет и выплачивает социальный фонд.