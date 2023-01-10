Выводы - прожить на эти деньги можно, но это будет жизнь на уровне выживания. В указанную сумму из мяса удалось купить только 1 кг курицы, а также 900 гр рыбы, в нашем случае, это скумбрия. Минимальное количество фруктов и овощей. Не хватило денег на чай и кофе, но исходя из того, что корзина рассчитана на месяц, эти товары можно купить на следующей неделе, не покупая муку или что-то из круп - на этой неделе их приобрели больше нормы.