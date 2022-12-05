Минимальный размер оплаты труда учитывается также при расчете пособия по безработицы, беременности и ухода за ребенком до 1,5 лет. Если женщина не работала, либо получала минимальную зарплату – ей полагаются выплаты в размере МРОТа. Пока она или другой из родителей ухаживают за новорожденным, получают 40% от «минималки».