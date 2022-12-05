МРОТ, как известно, влияет на размер зарплаты, отпускных, больничных, декретных и других социальных выплат. Поэтому, его индексация так значима, неизбежна и проходит каждый год.
Стоит отметить, в каждом регионе устанавливается свой уровень МРОТа, но он всегда в пределах федерального, не ниже. В России есть занятые, которые получают эту «минималку». Их зарплата должна поспевать за ростом цен.
Минимальный размер оплаты труда учитывается также при расчете пособия по безработицы, беременности и ухода за ребенком до 1,5 лет. Если женщина не работала, либо получала минимальную зарплату – ей полагаются выплаты в размере МРОТа. Пока она или другой из родителей ухаживают за новорожденным, получают 40% от «минималки».
С 1 января 2023 года величина минимального размера оплаты труда увеличится на 16,9% и составит по стране 16 242 рубля. Аналогичная цифра установится и в Новосибирской области, к этой сумме также прибавляется районный коэффициент (1,2%).
Прожиточный минимум устанавливается исходя из размера затрат россиян на продукты, коммунальные платежи и другие минимальные потребности. А они, в свою очередь, оплачивают все необходимое со своей зарплаты. У некоторых граждан доход равен «минималке». И именно для их благосостояния проходит ежегодная индексация.
В отличии от МРОТа, ПМ корректируют несколько раз в год. Это зависит от экономической ситуации в стране. От величины прожиточного минимума зависит размер детских пособий.
В 2023 году ПМ поднимут на 3,3%. Он в среднем составит 14 375 рублей, для трудоспособного населения — 15 669 рублей, пенсионеров — 12 363 рубля, детей — 13 944 рубля. Пособия рассчитают в размере 50%, 70% или 100% от прожиточного минимума.