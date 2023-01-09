Единое пособие на детей различается по регионам России - таблица выплат в 2023 году

С 1 января 2023 года для семей с невысоким доходом будет начисляться единое пособие на ребенка до 17 лет. Его размер зависит от детского прожиточного минимума в регионе - в каких областях будут получать минимальные суммы, а в каких максимальные - читайте в материале Атас.Инфо.

Средний, максимальный и минимальный размер единого пособия на ребенка в России в 2023 году Размеры единого пособия и детского прожиточного минимума по регионам в 2023 году Максимальный и минимальный размер единого пособия на ребенка в Новосибирской области в 2023 году