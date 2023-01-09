Единое пособие не означает, что все обратившиеся за ним, будут получать одинаковую сумму. Размер единого пособия зависит от детского прожиточного минимума, а потому различается в разных регионах. Новосибирская область находится на 65 месте среди 90 регионов России, пособие в Новосибирске и области будет чуть выше среднего по стране.
Средний по России размер единого пособия на одного ребенка до 17 лет в 2023 году составит 7187 руб, 10781 руб. или 14375 руб. в зависимости от того 50%, 75% или 100% пособия будет начисляться. Но разница в зависимости от региона может быть в несколько раз.
Максимальный размер выплат составит 34859 руб. - столько будут выплачивать на одного ребенка в Чукотском автономном округе при назначении пособия в размере 100% от прожиточного минимума. Минимальный — 5438 руб. назначат в ДНР и ЛНР при начислении пособия в размере 50% от прожиточного минимума этих регионов. Разница получается почти в 7 раз.
Также самые высокие выплаты будут получать семьи с низким доходом с детьми в Магаданской области и Ненецком АО, и на Камчатке, самые низкие – в Херсонской, Запорожской, Пензенской, Белгородской и Воронежской областях.
Таблица - сравнение прожиточного минимума на детей в 2022 и 2023 году, а также размер единого пособия при выборе начислений в 50%, 75% и 100% от суммы прожиточного минимума (ПМ).
|Субъект РФ
|ПМ на детей 2022 год
|50% от ПМ на детей 2023 год
|75% от ПМ на детей 2023 год
|100% от ПМ на детей 2023 год
|1. Алтайский край
|12676
|6686,5
|10029,75
|13373
|2. Амурская область
|16806
|9089
|13633,5
|18178
|3. Архангельская область
|15805
|8163,5
|12245,25
|16327
|4. Астраханская область
|14170
|7319
|10978,5
|14638
|5. Белгородская область
|11341
|5856,5
|8784,75
|11713
|6. Брянская область
|13042
|6736
|10104
|13472
|7. Владимирская область
|13097
|6763
|10144,5
|13526
|8. Волгоградская область
|11904
|6153,5
|9230,25
|12307
|9. Вологодская область
|13638
|7041,5
|10562,25
|14083
|10. Воронежская область
|11476
|5996
|8994
|11992
|11. г. Москва
|17791
|9385
|14077,5
|18770
|12. г. Санкт-Петербург
|14042
|7320,5
|10980,75
|14641
|13. г. Севастополь
|14665
|7930
|11895
|15860
|14. Донецкая Народная Республика (ДНР)
|-
|5438,5
|8157,75
|10877
|15. Еврейская авт.
|18865
|9744
|14616
|19488
|16. Забайкальский край
|17236
|8902,5
|13353,75
|17805
|17. Запорожская область
|-
|5647,5
|8471,25
|11295
|18. Ивановская область
|12587
|6501
|9751,5
|13002
|19. Иркутская область
|14596
|7539
|11308,5
|15078
|20. Кабардино-Балкарская Республика
|15576
|8384,5
|12576,75
|16769
|21. Калининградская область
|13907
|7181
|10771,5
|14362
|22. Калужская область
|13264
|6851
|10276,5
|13702
|23. Камчатский край
|26864
|14052,5
|21078,75
|28105
|24. Карачаево-Черкесская Республика
|13201
|6818,5
|10227,75
|13637
|25. Кемеровская область
|12874
|6649,5
|9974,25
|13299
|26. Кировская область
|12690
|6719,5
|10079,25
|13439
|27. Костромская область
|12907
|6666,5
|9999,75
|13333
|28. Краснодарский край
|12962
|6693
|10039,5
|13386
|29. Красноярский край
|16110
|8321
|12481,5
|16642
|30. Курганская область
|12912
|6937
|10405,5
|13874
|31. Курская область
|12157
|6413
|9619,5
|12826
|32. Ленинградская область
|13638
|7181
|10771,5
|14362
|33. Липецкая область
|11719
|6182
|9273
|12364
|34. Луганская Народная Республика
|-
|5438,5
|8157,75
|10877
|35. Магаданская область
|26759
|14115,5
|21173,25
|28231
|36. Московская область
|15737
|8379,5
|12569,25
|16759
|37. Мурманская область
|21582
|11385
|17077,5
|22770
|38.Ненецкий автономный округ
|26558
|14009,5
|21014,25
|28019
|39. Нижегородская область
|12692
|6554
|9831
|13108
|40. Новгородская область
|13232
|6832,5
|10248,75
|13665
|41. Новосибирская область
|14562
|7630,5
|11445,75
|15261
|42. Омская область
|12841
|6812
|10218
|13624
|43. Оренбургская область
|11917
|6286
|9429
|12572
|44. Орловская область
|12557
|6484
|9726
|12968
|45. Пензенская область
|11442
|5910
|8865
|11820
|46. Пермский край
|12726
|6573
|9859,5
|13146
|47. Приморский край
|17728
|9105
|13657,5
|18210
|49. Псковская область
|13475
|6960
|10440
|13920
|50. Республика Адыгея
|12018
|6207,5
|9311,25
|12415
|51. Республика Алтай
|12692
|6554
|9831
|13108
|52. Республика Башкортостан
|11747
|6135,5
|9203,25
|12271
|53. Республика Бурятия
|15495
|8003
|12004,5
|16006
|54. Республика Дагестан
|12649
|6533
|9799,5
|13066
|55. Республика Ингушетия
|13409
|6925,5
|10388,25
|13851
|56. Республика Калмыкия
|13053
|6742
|10113
|13484
|57. Республика Карелия
|16116
|8670,5
|13005,75
|17341
|58. Республика Коми
|17061
|8812
|13218
|17624
|59. Республика Крым
|13992
|7423
|11134,5
|14846
|60. Республика Марий Эл
|12585
|6500
|9750
|13000
|61. Республика Мордовия
|11622
|6201
|9301,5
|12402
|62. Республика Саха (Якутия)
|21839
|11280
|16920
|22560
|63. Республика Северная Осетия - Алания
|12409
|6409
|9613,5
|12818
|64. Республика Татарстан
|11476
|5926
|8889
|11852
|65. Республика Тыва
|13972
|7216,5
|10824,75
|14433
|66. Республика Хакасия
|14310
|7391
|11086,5
|14782
|67. Ростовская область
|13319
|6879,5
|10319,25
|13759
|68. Рязанская область
|12388
|6577,5
|9866,25
|13155
|69. Самарская область
|12692
|6554
|9831
|13108
|70. Саратовская область
|12174
|6288
|9432
|12576
|71. Сахалинская область
|19791
|10440
|15660
|20880
|72. Свердловская область
|14156
|7311,5
|10967,25
|14623
|73. Смоленская область
|12962
|6781
|10171,5
|13562
|74. Ставропольский край
|12152
|6275
|9412,5
|12550
|75. Тамбовская область
|11844
|6206
|9309
|12412
|76. Тверская область
|13606
|7027,5
|10541,25
|14055
|77. Томская область
|14817
|7653
|11479,5
|15306
|78. Тульская область
|12232
|6902
|10353
|13804
|79. Тюменская область
|13723
|7088
|10632
|14176
|80. Удмуртская Республика
|12258
|6331,5
|9497,25
|12663
|81. Ульяновская область
|12502
|6457,5
|9686,25
|12915
|82. Хабаровский край
|20445
|10560,5
|15840,75
|21121
|83. Ханты-Мансийский авт. округ - Югра
|18654
|9840
|14760
|19680
|84. Херсонская область
|-
|5647,5
|8471,25
|11295
|85. Челябинская область
|13688
|7070
|10605
|14140
|86. Чеченская Республика
|12962
|6693
|10039,5
|13386
|87. Чувашская Республика
|11476
|5996
|8994
|11992
|88. Чукотский авт. округ
|30784
|17429,5
|26144,25
|34859
|89. Ямало-Ненецкий авт. округ
|19337
|10147,5
|15221,25
|20295
|90. Ярославская область
|12718
|6693
|10039,5
|13386
В Новосибирской области минимальный размер единого пособия составит 7630 руб, а максимальный 15261 руб. Обратиться за назначением пособия можно в отделения Социального фонда, которые открылись на базе Пенсионного фонда России. Также оформить пособие можно на сайте госуслуг.
Не выгодно обращаться за назначением единого пособия, если родители уже сейчас получают на ребенка выплаты, близкие к размеру детского прожиточного минимума в регионе. В этом случае, новое пособие может быть меньше, а вернуться к начислению старого пособия будет нельзя.
Стало известно, когда начнут выплачивать детские пособия за январь в Новосибирской области.