Получать единое пособие с 1 января 2023 года будут семьи с невысокими доходами с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности. Доклад об изменениях в законодательстве сделала министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева на 29-й сессии Заксобрания 19 декабря 2022 года. Законодательство Новосибирской области привели в соответствии с Федеральным законом о едином пособии.