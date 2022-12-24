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Назначать единое пособие беременным и детям в Новосибирской области начнут 1.01.2023

Сегодня, 04:35
Фото: Кристина Семенчук / Flickr
Семьи с детьми смогут получать единое пособие уже с 1 января

Единое пособие на беременных и детей заработает в Новосибирской области с 1 января

На брифинге журналистам об особенностях начисления единого пособия рассказал Управляющий отделением ПФ РФ в Новосибирской области А.Г. Терепа. Пособие, предусмотренное беременным и нуждающимся семьям с детьми, будет назначаться с 1 января 2023 года.

Получать единое пособие с 1 января 2023 года будут семьи с невысокими доходами с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности. Доклад об изменениях в законодательстве сделала министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева на 29-й сессии Заксобрания 19 декабря 2022 года. Законодательство Новосибирской области привели в соответствии с Федеральным законом о едином пособии.

Об особенностях начисления этого пособия журналистам на брифинге 21 декабря рассказал Управляющий Новосибирского отделения ПФР Александр Терепа. Согласно его докладу, пособие будет начисляться в размере 50, 75 или 100% от детского прожиточного минимума в Новосибирской области. С 1 января прожиточный минимум на ребенка составит 15261 рубль.

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Пособие выделяется только для поддержки семей с невысоким доходом, и начисляется, если среднедушевой доход в семье не больше 14728 рублей (в 2022 году 14053 руб). Кроме того, при назначении пособия проверяются имущественные условия, которые тоже должны соответствовать установленным требованиям. Единое пособие начисляется на каждого ребенка в семье, которая соответствует указанным требованиям.

Сначала пособие устанавливают в размере 50% и проверяют, превышает ли среднедушевой доход прожиточный минимум, если не превышает, пособие повышают до 75%, и далее по той же схеме до 100%.

Александр Терепа рассказал, кому не стоит торопиться обращаться за единым пособием на ребенка с 1 января 2023 года, потому что выгоднее получать пособие по старой системе начислений.

#Ольга Храмушкина#Общество#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пособие
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