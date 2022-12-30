Новосибирским пенсионерам назвали точный размер индексации пенсий в 2023

На днях, 29 декабря 2022 года некоторые пенсионеры получили досрочно увеличенные социальные пенсии за январь. Ведь со следующего года индексация составит 4,8%. Ранее эту цифру Atas.info называл депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов.
Стоит отметить, пенсии сейчас получают женщины, достигшие 60 лет. Также мужчины в возрасте старше 65 лет.
В среднем новосибирские пенсионеры с начала 2023 года будут получать 21 862 рубля. Доплата к страховой – порядка 7,5 тысячи рублей.
Напомним, ранее в Новосибирской области подняли размер прожиточного минимума.