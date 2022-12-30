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Новосибирским пенсионерам назвали точный размер индексации пенсий в 2023

Сегодня, 03:23
Фото: 1MI
Пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января 2023 года.
Пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января 2023 года. Точные цифры повышения этой выплаты уже стали известны в Новосибирской области.

На днях, 29 декабря 2022 года некоторые пенсионеры получили досрочно увеличенные социальные пенсии за январь. Ведь со следующего года индексация составит 4,8%. Ранее эту цифру Atas.info называл депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов.

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Стоит отметить, пенсии сейчас получают женщины, достигшие 60 лет. Также мужчины в возрасте старше 65 лет.

В среднем новосибирские пенсионеры с начала 2023 года будут получать 21 862 рубля. Доплата к страховой – порядка 7,5 тысячи рублей.

Напомним, ранее в Новосибирской области подняли размер прожиточного минимума.

Назван размер прожиточного минимума в Новосибирской области в 2023 году
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пенсии#Пенсионеры#Индексация
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