Новосибирским пенсионерам назвали точный размер индексации пенсий в 2023

На днях, 29 декабря 2022 года некоторые пенсионеры получили досрочно увеличенные социальные пенсии за январь. Ведь со следующего года индексация составит 4,8%. Ранее эту цифру Atas.info называл депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов.