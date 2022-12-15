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Назван размер прожиточного минимума в Новосибирской области в 2023 году

Сегодня, 06:18
Фото: 1MI
Прожиточный минимум в Новосибирской области составит 14 728 в 2023
Размер прожиточного минимума в Новосибирской области составит 14 728 рублей в 2023 году. Соответствующее постановление от 13.12.2022 № 589-п подписал губернатор Андрей Травников.

Согласно документу, прожиточный минимум (ПМ) на душу населения вырастет в следующем году на 5%. А именно до 14 728 вместо 12 775 руб.

Для трудоспособных новосибирцев ПМ составит уже 16 054 руб. В текущем году он равен 13 925 руб.

Для пенсионеров он повысится на 1679 рублей – в 2023-м составит 12 666 руб. Для детей - 15 261 руб.

Стоит отметить, от размера прожиточного минимума зависит величина детских пособий. Семьи, в зависимости от доходов, получают 50%, 70% или 100% от ПМ. Теперь каждый родитель сможет рассчитать, сколько ему полагается на ребенка.

Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года в Новосибирске
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Прожиточный мимимум#Пособие
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