В НСО увеличили пенсию почти 600 тыс. пенсионеров

"Более 596 тысяч получателей страховых пенсий в Новосибирской области получат январскую пенсию в новом размере. Это связано с ежегодной индексацией страховых пенсий с 1 января - страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличены на 4,8%", - говорится в сообщении.