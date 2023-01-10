В НСО увеличили пенсию почти 600 тыс. пенсионеров

"Более 596 тысяч получателей страховых пенсий в Новосибирской области получат январскую пенсию в новом размере. Это связано с ежегодной индексацией страховых пенсий с 1 января - страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличены на 4,8%", - говорится в сообщении.
В горадминистрации уточнили, что после индексации размер пенсии в регионе увеличится в среднем на тысячу рублей.
Отмечается, что перерасчет произведен в беззаявительном порядке.
"Многим пенсионерам проиндексированные пенсии уже доставлены. (...) Доставка пенсии через почтовые отделения осуществляется в нашем регионе с 3 января по утвержденному Почтой России графику", - резюмировали в мэрии.
Ранее сообщалось, что в конце декабря в Новосибирске пенсионеры получили 13-ю пенсию.