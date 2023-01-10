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В НСО увеличили пенсию почти 600 тыс. пенсионеров

Сегодня, 13:50
Фото: 1MI
Прибавка к пенсии
В январе более полумиллиона новосибирских пенсионеров получат прибавку к пенсии порядка тысячи рублей, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

"Более 596 тысяч получателей страховых пенсий в Новосибирской области получат январскую пенсию в новом размере. Это связано с ежегодной индексацией страховых пенсий с 1 января - страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличены на 4,8%", - говорится в сообщении.

В горадминистрации уточнили, что после индексации размер пенсии в регионе увеличится в среднем на тысячу рублей.

Отмечается, что перерасчет произведен в беззаявительном порядке.

"Многим пенсионерам проиндексированные пенсии уже доставлены. (...) Доставка пенсии через почтовые отделения осуществляется в нашем регионе с 3 января по утвержденному Почтой России графику", - резюмировали в мэрии.

Ранее сообщалось, что в конце декабря в Новосибирске пенсионеры получили 13-ю пенсию.

В Новосибирске пенсионеры получили 13-ю пенсию 29 декабря
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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