В Новосибирске пенсионеры получили 13-ю пенсию 29 декабря

В сообщении уточняется, что 29 декабря пенсионерам Новосибирска перевели деньги, которые обычно приходят 11 числа.
ПФР также акцентирует внимание, что сумма уже была проиндексирована в соответствии с требованиями бюджета. Напомним, что с первого января 2023 года пенсионные выплаты будут индексированы на 4,8%.
Социальные доплаты неработающим пенсионера будут перечислены уже в новом году, в соответствии с действующим графиком.
Деньги на банковских счетах должны стать доступны для съема пенсионерам в течении дня. Те новосибирцы, которые получают пенсии через отделения Почты России, смогут забрать начисления не ранее третьего числа грядущего месяца.
Ранее Atas.info сообщал о том сколько денег потратит Новосибирск на демонтаж новогодних декораций.