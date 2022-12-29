atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске пенсионеры получили 13-ю пенсию 29 декабря

Сегодня, 08:10
Фото: atas.info
Пенсионеры Новосибирска получат январские деньги уде в декабре
Телеграм-канал новосибирского отделения Пенсионного фонда России отчитался о переводе январской пенсии на банковские счета.

В сообщении уточняется, что 29 декабря пенсионерам Новосибирска перевели деньги, которые обычно приходят 11 числа. 

ПФР также акцентирует внимание, что сумма уже была проиндексирована в соответствии с требованиями бюджета. Напомним, что с первого января 2023 года пенсионные выплаты будут индексированы на 4,8%. 

Социальные доплаты неработающим пенсионера будут перечислены уже в новом году, в соответствии с действующим графиком. 

Деньги на банковских счетах должны стать доступны для съема пенсионерам в течении дня. Те новосибирцы, которые получают пенсии через отделения Почты России, смогут забрать начисления не ранее третьего числа грядущего месяца.

Ранее Atas.info сообщал о том сколько денег потратит Новосибирск на демонтаж новогодних декораций.

Не всем пенсионерам в Новосибирске 29 декабря перечислят повышенную пенсию за январь
Узнать подробнее
#Новосибирск#Пенсии#29 декабря#Перевод#Город
Подпишитесь
10 лучших фото Парка "Арена" возле нового ЛДС в Новосибирске
Вчера, 05:53
График работы ледового городка на набережной в каникулы января 2023 в Новосибирске
Сегодня, 03:53
Стелу воинам ВОВ в Новосибирске восстановили за месяц после обращения к Бастрыкину
Вчера, 13:43
Жителей Новосибирска возмутили высокие цены на «Щелкунчика» в НОВАТе
Вчера, 05:47
1400 подписей новосибирцев за создание Площади Победы переданы в мэрию
Сегодня, 07:15
Мэрия Новосибирска не ответила, как доехать до парка "Арена". Смотрим карту Атас.Инфо
Сегодня, 07:34