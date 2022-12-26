Не всем пенсионерам в Новосибирске 29 декабря перечислят повышенную пенсию за январь
Сегодня, 11:18
Фото: Flickr
С 1 января пенсия будет начисляться Социальным фондом РФ
График выплаты пенсии за январь 2023 в Новосибирске после переименования ПФР
Как будут выплачивать пенсии за январь в Новосибирской области, рассказал Управляющий отделением ПФР Александр Терепа. Раньше всех, 29 декабря выплаты получат пенсионеры, получающие пенсию на банковский счет. График выплаты пенсий для всех остальных приведен ниже.
Сроки выплаты пенсии за январь в Новосибирской области зависят от даты и способа получения. Те, кто получал пенсию 11 числа на банковский счет, получит январскую пенсию уже 29 декабря. Об этом сообщил Управляющий отделением ПФР Александр Терепа.
Несмотря на то, что деньги приду в декабре, пенсия будет сразу проиндексирована на 4,8% с учетом январской индексации. Показатель индексации 4,8% еще не окончательный, и может быть изменен ближе к дате выплаты.
Часть более молодых пенсионеров, получавших пенсию на банковский счет 20 и 21 числа, получат пенсию за январь в обычный срок - 20 и 21 января 2023 года.
Если была оформлена доставка пенсии на дом почтальоном или пенсия выдавалась на почте, январская выплата будут произведена после 3 января в обычные для пенсионера даты. Почта России начнет работать после Нового года с 3 января 2023 года, и тогда же начнет выплачивать пенсию за январь. В дальнейшем, начиная с февраля все пенсии будут выплачиваться в ранее определенные даты.
Начиная с 1 января 2023 года все функции Пенсионного фонда РФ перейдут в Социальный фонд, вопросами начисления и выплаты пенсий также будет заниматься Социальный фонд.