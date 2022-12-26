Если была оформлена доставка пенсии на дом почтальоном или пенсия выдавалась на почте, январская выплата будут произведена после 3 января в обычные для пенсионера даты. Почта России начнет работать после Нового года с 3 января 2023 года, и тогда же начнет выплачивать пенсию за январь. В дальнейшем, начиная с февраля все пенсии будут выплачиваться в ранее определенные даты.