Восемь миллионов рублей будет стоить демонтаж новогодних декораций в Новосибирске

От подрядчика требуется разобрать праздничное оформление Театрального сквера, Первомайского сквера и улицы Ленина.
Работы должны начаться в начеле февраля - с седьмого по девятое число месяца.
За выполнение данных обязательств «Городская дирекция творческих программ» Новосибирска заплатит выйгравшему конкурс подрядчику восемь млн рублей.
Новосибирское издание НГС, ссылаясь на вице-мэра Анну Терешкову, уточняет, что выставленные в этом году декорации многоразовые. В течении года они будут храниться на складских помещениях.
Ранее Atas.info писал о графике работы главной новогодней ёлки Новосибирска.