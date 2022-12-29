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Восемь миллионов рублей будет стоить демонтаж новогодних декораций в Новосибирске

Сегодня, 07:26
Фото: 1MI
Демонтаж новогодних декораций обойдется в восемь миллионов
Аукцион на выполнение демонтажа праздничных декораций появился на сайте Госзакупок.

От подрядчика требуется разобрать праздничное оформление Театрального сквера, Первомайского сквера и улицы Ленина.  

Работы должны начаться в начеле февраля - с седьмого по девятое число месяца. 

За выполнение данных обязательств «Городская дирекция творческих программ» Новосибирска заплатит выйгравшему конкурс подрядчику восемь млн рублей. 

Новосибирское издание НГС, ссылаясь на вице-мэра Анну Терешкову, уточняет, что выставленные в этом году декорации многоразовые. В течении года они будут храниться на складских помещениях.

Ранее Atas.info писал о графике работы главной новогодней ёлки Новосибирска.

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#Новосибирск#Новый год#Декорации#Восемь миллионов#Город
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