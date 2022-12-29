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Новосибирцы начали раскупать структурированную икру к Новому году

Сегодня, 03:02
Фото: 1MI
Структурированную икру начали активно продавать в магазинах Новосибирска
Структурированную икру начали активно продавать в магазинах Новосибирска. Горожане чаще выбирают на новогодний стол ее так, как она в несколько раз дешевле натуральной.

Цена структурированной икры – примерно 200-250 рублей за 90-граммовую банку. Натуральная стоит от 500 рублей.

При этом, как отмечают специалисты Россельхознадзора, структурированная икры не является искусственной. Последнюю делают из желатина и продают ещё дешевле.

Лососевая «структурированная» - это икорная масса с добавлением комплексных пищевых добавок. Также при изготовлении в ход идут желатин, консерванты, красители. И от натуральной ее трудно отличить.

«Это не совсем икра, если говорить честно, продавцы не должны вводить людей в замешательство. Это «икорный продукт» и так должно быть указано на упаковке. Некоторые нечестные продавцы пытаются выставить структурированную за натуральную, продают за 350 рублей и выше. Нужно искать в составе желирующий объект. Такая икра восстановленная, не имитированная. В составе есть загустители и красители, добавки Е-401», - пояснил Atas.info специалист в рыбном промысле Геннадий.

Напомним, ранее Atas.info, как правильно выбрать продукты на традиционные новогодние салаты Оливье и Цезарь и сколько они стоят сейчас.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Икра#Новый год
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