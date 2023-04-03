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Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

В Новосибирске водители застряли в огромных очередях на автомойках

3 апреля 2023, 03:03
Фото: 1MI
Очереди образовались на автомойках в Новосибирске
Автомобилисты в Новосибирске неделями не могут попасть на автомойки из-за гигантских очередей. Об этом они рассказали Atas.info.

На днях в столице Сибири заметно потеплело и многие водители ринулись на автомойки, чтобы привести свои машины в порядок. Но попасть на услугу удалось далеко не всем из-за очередей.

«Такое чувство, что весь город вдруг решил помыть машины в один прекрасный день. Я пытался прорваться на маленькие, неприметные автомойки в Ленинском районе, на правом берегу, а везде занято. Живая очередь бесконечная, а по записи можно ждать до лета», - рассказал Atas.info читатель Ефим К..

Также водитель сообщил, что сейчас трудно попасть на автомойки самообслуживания. Он обзвонил около 6 организаций и везде очереди на несколько дней вперед.

«У нас, как в День жестянщика, ажиотаж, все занято. Как теплая погода установилась, многие захотели помыть машины. Да, очереди большие, в живой можно простоять и полдня так, как мойка длится по 40 минут и больше», - пояснили администраторы одной из автомоек города.

Напомним, осенью прошлого года многие водители аналогично спровоцировали пробку на автомойках Новосибирска. Машины не могли протолкнуться и даже на одну из них упали ворота.

В Новосибирске на автомойке ворота упали на Hyundai Solaris
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#Алина Шефер#Автомойка#Очередь#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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