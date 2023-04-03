В Новосибирске водители застряли в огромных очередях на автомойках

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
На днях в столице Сибири заметно потеплело и многие водители ринулись на автомойки, чтобы привести свои машины в порядок. Но попасть на услугу удалось далеко не всем из-за очередей.
«Такое чувство, что весь город вдруг решил помыть машины в один прекрасный день. Я пытался прорваться на маленькие, неприметные автомойки в Ленинском районе, на правом берегу, а везде занято. Живая очередь бесконечная, а по записи можно ждать до лета», - рассказал Atas.info читатель Ефим К..
Также водитель сообщил, что сейчас трудно попасть на автомойки самообслуживания. Он обзвонил около 6 организаций и везде очереди на несколько дней вперед.
«У нас, как в День жестянщика, ажиотаж, все занято. Как теплая погода установилась, многие захотели помыть машины. Да, очереди большие, в живой можно простоять и полдня так, как мойка длится по 40 минут и больше», - пояснили администраторы одной из автомоек города.
Напомним, осенью прошлого года многие водители аналогично спровоцировали пробку на автомойках Новосибирска. Машины не могли протолкнуться и даже на одну из них упали ворота.