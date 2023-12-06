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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Новосибирцы стоят в очереди в метро

В Новосибирске образовалась очередь в метро на Карла Маркса

6 декабря 2023, 12:10
Фото: Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»
Новосибирцы стоят в очереди в метро

В Новосибирске из-за пробок люди стоят в очереди у метро на Карла Маркса

Одиннадцатибалльные пробки заставляют новосибирцев спускаться в метро. Все это приводит к колоссальным очередям.

Подобная очередь образовалась у входа на станцию метро «Площадь Карла Маркса». Люди пытаются побыстрее добраться домой.

«В метро на Карла Маркса ужасная очередь. Множество людей стоит на холоде и ждут, когда появится возможность зайти внутрь. Просто ужасно!», — рассказал Atas. Info очевидец.

Соответствующие фотографии появились и в социальных сетях.

Напомним, что Новосибирск сковали одиннадцатибалльные пробки из-за снегопада.

Идем на рекорд! Из-за снегопада пробки в Новосибирске достигли одиннадцати баллов
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#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Пробки#Метро#Очередь#Александр Ляхов
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