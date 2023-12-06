В Новосибирске образовалась очередь в метро на Карла Маркса

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Подобная очередь образовалась у входа на станцию метро «Площадь Карла Маркса». Люди пытаются побыстрее добраться домой.
«В метро на Карла Маркса ужасная очередь. Множество людей стоит на холоде и ждут, когда появится возможность зайти внутрь. Просто ужасно!», — рассказал Atas. Info очевидец.
Соответствующие фотографии появились и в социальных сетях.
Напомним, что Новосибирск сковали одиннадцатибалльные пробки из-за снегопада.