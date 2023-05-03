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В Новосибирске автомобилисты застряли в очередях на шиномонтажках

3 мая 2023, 01:36
Фото: 1MI
Водители спровоцировали очереди на СТО Новосибирска
Водители спровоцировали огромные очереди на шиномонтажках Новосибирска. Когда пришло резкое потепление, они поспешили сменить зимнюю резину на летнюю.

Раньше сибирякам на «переобувку» машины хватало недели-двух. Но в этом году из-за неустойчивой погоды, колебаний температур воздуха это стало сложнее.

Автомобилистам приходится стоять в живых очередях на СТО порядка 5 часов и больше. Некоторые вынуждены предварительно записываться на услугу смены комплекта резины за несколько дней.

«Самыми ажиотажными были прошлые выходные, когда пришла первая жара. Потребность в летней резине выросла в разы, немного поменялись цены. Она зависит от марки автомобиля, типа колес. Сейчас снова появились очереди, ведь на днях обещают +30, а резину не сменили до сих пор многие из-за ночных заморозков. Чтобы не стоять в очередях, нужно заранее бронировать дату и время», - рассказали работники одной из шиномонтажных мастерских.

Напомним, в Новосибирске в ближайшие дни ожидается жара от +28 градусов.

#Алина Шефер#Сто#Жара#Очередь#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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