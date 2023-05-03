В Новосибирске автомобилисты застряли в очередях на шиномонтажках

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Раньше сибирякам на «переобувку» машины хватало недели-двух. Но в этом году из-за неустойчивой погоды, колебаний температур воздуха это стало сложнее.
Автомобилистам приходится стоять в живых очередях на СТО порядка 5 часов и больше. Некоторые вынуждены предварительно записываться на услугу смены комплекта резины за несколько дней.
«Самыми ажиотажными были прошлые выходные, когда пришла первая жара. Потребность в летней резине выросла в разы, немного поменялись цены. Она зависит от марки автомобиля, типа колес. Сейчас снова появились очереди, ведь на днях обещают +30, а резину не сменили до сих пор многие из-за ночных заморозков. Чтобы не стоять в очередях, нужно заранее бронировать дату и время», - рассказали работники одной из шиномонтажных мастерских.
Напомним, в Новосибирске в ближайшие дни ожидается жара от +28 градусов.