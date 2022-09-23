Новосибирцы в период мобилизации устроили столпотворение у корейской забегаловки

«Открывается корейский стрит-фуд «Чико». Народ стоит уже несколько часов, дикие очереди. Говорят, там очень-очень вкусно, все хотят попробовать», - рассказала Atas.info одна из очевидцев столпотворения Ася М.
Посетители кафе отмечают, что сейчас грех не попробовать азиатские вкусняшки. Как раз повод отдохнуть и расслабиться в кругу друзей от последних новостей в стране.
«Ресторан открыли на Красном проспекте, и он первый в Сибири, ну как не сходить. Штурмуем двери», - делятся сибиряки.
Напомним, в Новосибирске уже второй день мужчины штурмуют двери военкомата. Кому-то уже начали приходить повестки с призывом на службу в рамках мобилизации.