atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новосибирцы в период мобилизации устроили столпотворение у корейской забегаловки

Сегодня, 09:40
Фото: героя публикации
Жители Новосибирска выстроились в огромную очередь у нового корейского ресторана уличной кухни в центре города днем 23 сентября. А ведь у кого-то сегодня другие заботы - повестки и очереди в военкомат по поводу частичной мобилизации.
«Открывается корейский стрит-фуд «Чико». Народ стоит уже несколько часов, дикие очереди. Говорят, там очень-очень вкусно, все хотят попробовать», - рассказала Atas.info одна из очевидцев столпотворения Ася М.

 

 

Фото: героя публикации

Посетители кафе отмечают, что сейчас грех не попробовать азиатские вкусняшки. Как раз повод отдохнуть и расслабиться в кругу друзей от последних новостей в стране.

«Ресторан открыли на Красном проспекте, и он первый в Сибири, ну как не сходить. Штурмуем двери», - делятся сибиряки.

 

Фото: героя публикации

Напомним, в Новосибирске уже второй день мужчины штурмуют двери военкомата. Кому-то уже начали приходить повестки с призывом на службу в рамках мобилизации.

Читайте также:
Очереди из добровольцев заметили у военкомата в НовосибирскеНовосибирец рассказал о получении повестки на частичную мобилизацию
#Видео#Общество#Новосибирск#Кафе#Очередь#Алина Шефер
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52