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В Новосибирске больные часами стоят в очередях в поликлиниках

Сегодня, 09:58
Фото: atas.info
Гигантские очереди возникли с начала недели в поликлиниках Новосибирска
Гигантские очереди возникли с начала недели в поликлиниках Новосибирска. Больным приходится ждать приема по полдня, а врачам задерживаться на работе ради них.
«Я пришел с температурой и сильным кашлем к терапевту утром во вторник, а там уже была толпа народу. Все чихают, кашляют - мы как в котле. Даже в коридорах места не всем хватило, некоторые стояли на лестницах», - описал Atas.info ситуацию в поликлинике №21 пациент Дмитрий.

Он добавил, что на прием к врачу всё же попал, но спустя 5 часов ожидания. В больнице работает всего один терапевт, которому пришлось допоздна задержаться ради пациентов.

Фото: Atas.info
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«Мне нужно было открыть больничный, немного приболела. Когда пришла в свою поликлинику, увидела толпу, даже подумала развернуться и уйти. Решила оформить вызов врача на дом через Госуслуги, но эта функция не работала. Просто недоступна, похоже, обрушили приложение», - рассказала сибиряка Екатерина.

Как признали медики, ещё на прошлой неделе таких очередей не было. Сейчас они максимально загружены, в регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

Напомним, ранее подобный прогноз на середину декабря давал главный санитарный врач Новосибирской области Александр Щербатов.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#ОРВИ#Коронавирус#Очередь#Алина Шефер
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