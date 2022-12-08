В Новосибирске больные часами стоят в очередях в поликлиниках

«Я пришел с температурой и сильным кашлем к терапевту утром во вторник, а там уже была толпа народу. Все чихают, кашляют - мы как в котле. Даже в коридорах места не всем хватило, некоторые стояли на лестницах», - описал Atas.info ситуацию в поликлинике №21 пациент Дмитрий.
Он добавил, что на прием к врачу всё же попал, но спустя 5 часов ожидания. В больнице работает всего один терапевт, которому пришлось допоздна задержаться ради пациентов.
«Мне нужно было открыть больничный, немного приболела. Когда пришла в свою поликлинику, увидела толпу, даже подумала развернуться и уйти. Решила оформить вызов врача на дом через Госуслуги, но эта функция не работала. Просто недоступна, похоже, обрушили приложение», - рассказала сибиряка Екатерина.
Как признали медики, ещё на прошлой неделе таких очередей не было. Сейчас они максимально загружены, в регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.
Напомним, ранее подобный прогноз на середину декабря давал главный санитарный врач Новосибирской области Александр Щербатов.