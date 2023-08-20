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У Центрального рынка в Новосибирске собралась очередь из десятков людей

20 августа 2023, 02:57
Толпа людей, которая не помещалась на одной стороне улицы Мичурина у Центрального рынка и продолжалась на другой стороне, ждала своей очереди, чтобы войти на верхнюю веранду «Гастрокорта».

Стало известно, что все эти люди собрались на фестиваль крафтового пива «СибКрафтФест», который раньше регулярно проходил в Академгородке. В этом году его проводит ресторан Gusi на центральном рынке на верхней веранде «Гастрокорта». Общее количество пришедших вечером 19 августа к центральному рынку с целью посетить фестиваль людей было более двух тысяч.

На фестивале представлено не только пиво, но и сидр, а также несколько видов медовухи. Всего новосибирцы могли попробовать здесь более 100 наименований напитков от 30 пивоварен.

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В начале августа в Новосибирске отметили день пива.

#Ольга Храмушкина#Очередь#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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