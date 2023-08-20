У Центрального рынка в Новосибирске собралась очередь из десятков людей

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Published Сегодня, 02:57
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Стало известно, что все эти люди собрались на фестиваль крафтового пива «СибКрафтФест», который раньше регулярно проходил в Академгородке. В этом году его проводит ресторан Gusi на центральном рынке на верхней веранде «Гастрокорта». Общее количество пришедших вечером 19 августа к центральному рынку с целью посетить фестиваль людей было более двух тысяч.
На фестивале представлено не только пиво, но и сидр, а также несколько видов медовухи. Всего новосибирцы могли попробовать здесь более 100 наименований напитков от 30 пивоварен.
В начале августа в Новосибирске отметили день пива.