У Центрального рынка в Новосибирске собралась очередь из десятков людей

Стало известно, что все эти люди собрались на фестиваль крафтового пива «СибКрафтФест», который раньше регулярно проходил в Академгородке. В этом году его проводит ресторан Gusi на центральном рынке на верхней веранде «Гастрокорта». Общее количество пришедших вечером 19 августа к центральному рынку с целью посетить фестиваль людей было более двух тысяч.