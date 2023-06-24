«Идут плотным ручейком»: как тысячи новосибирцев пытаются выбраться с VK Fest — фото

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
VK Fest завершился около часа назад. На сцене для наших земляков выступали Баста, Джарахов, Федук, Масленников, Кара Кросс и другие. Раскупили все билеты, а их было порядка 15 000.
Теперь все эти гости праздника гурьбой следуют в сторону общественного транспорта, метро по Октябрьскому мосту. По словам нашего корреспондента, пока давки нет.
«Толпа нескончаемым потоком идет, на пешеходных переходах образовывается пробка из людей. Но все относительно спокойно. Идут плотным ручейком, никого не толкают», — сообщает корреспондент Atas.info.
Есть предположения, по опыту других праздников, что столпотворение возникнет возле станции метро «Речной вокзал». Также ожидаемо подорожает такси.