atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Изображение материала

«Идут плотным ручейком»: как тысячи новосибирцев пытаются выбраться с VK Fest — фото

24 июня 2023, 16:07
Фото: atas.info
Толпы людей уходят с VK Fest в Новосибирске

В Новосибирске толпы людей пытаются добраться до дома после VK Fest

Звездный фестиваль VK Fest подошел к концу в Новосибирске. Сейчас толпы горожан и туристов пытаются выбраться из парка «Арена» и разъехаться по домам, что происходит на улицах — смотрите фото Atas.info.

VK Fest завершился около часа назад. На сцене для наших земляков выступали Баста, Джарахов, Федук, Масленников, Кара Кросс и другие. Раскупили все билеты, а их было порядка 15 000.

Фото: atas.info

Теперь все эти гости праздника гурьбой следуют в сторону общественного транспорта, метро по Октябрьскому мосту. По словам нашего корреспондента, пока давки нет.

«Толпа нескончаемым потоком идет, на пешеходных переходах образовывается пробка из людей. Но все относительно спокойно. Идут плотным ручейком, никого не толкают», — сообщает корреспондент Atas.info.
Фото: atas.info

Есть предположения, по опыту других праздников, что столпотворение возникнет возле станции метро «Речной вокзал». Также ожидаемо подорожает такси.

Толпы людей уходят с VK Fest в Новосибирске
Видео: atas.info
#Алина Шефер#День города#День города 2023 в Новосибирске#VK Fest#Пробка#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Видео
Подпишитесь
Мятеж Пригожина и ЧВК «Вагнер» что происходит в Ростове — последние новости
Сегодня, 12:17
«Предательство»: обращение Путина к россиянам о мятеже Пригожина 24 июня 2023
Сегодня, 07:50
«Даже детей не замечали»: новосибирцы устроили давку на раздаче бесплатного торта
Сегодня, 13:46
День города 2023 в Новосибирске от VK Fest до рекордного торта — уточненная программа
Вчера, 21:55
Плац-парад духовых оркестров стал главным событием открытия Дня города Новосибирска
Сегодня, 11:38
В Новосибирске устроили столпотворение на фестивале цветов «Времена года»
Сегодня, 13:00