Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK:

«Поздравляем новосибирцев с Днём города! Мы были счастливы провести первый VK Fest в Сибири именно в эти даты. Спасибо всем гостям фестиваля — невероятная отдача не только в музыкальной программе, но и в рамках всего мероприятия. Ваши добрые улыбки, танцы и искренний интерес мы никогда не забудем! До встречи в следующих городах VK Fest 2023!»



