Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
VK Fest в Новосибирске продолжил серию солдаутов, которая началась во Владивостоке, — гости выкупили все билеты ещё за несколько дней до события. В парке «Арена» собралось более 15 тысяч посетителей из разных городов страны — Омска, Красноярска, Барнаула и многих других. Фестиваль поздравил жителей с Днём города музыкальной программой с участием популярных артистов: свои хиты исполнили Баста, Seville (Artik & Asti), FEDUK, OG Buda, GSPD, KARA KROSS, Джарахов и LEONID RUDENKO. KARA KROSS также составила компанию ведущему VK Fest Дмитрию Масленникову на блогерской сцене — вместе они пообщались со своими поклонниками и дали автограф-сессии.
Гости фестиваля узнали много нового благодаря насыщенной программе Знание.Лекторий, организованного совместно с Российским обществом «Знание». IT-блогер Сергей Романцев, журналист и музыкант Константин Дебликов и кандидат физико-математических наук, руководитель лаборатории астрономии КЮТ СО РАН Дмитрий Эпштейн выступили с лекцией «Просто о сложном. Учимся понимать науку». Участник популярного интернет-шоу ЧБД и победитель шоу «Comedy Баттл» Тамби Масаев поделился опытом юмориста в выступлении «Большой успех миниатюр. Как прокачать свои скиллы в юморе?». Блогер и певица Милана Хаметова, актриса Мария Шумакова и digital-продюсер и основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Кирилл Диденок осветили тему «Нет ничего невозможного: секреты успеха от звёзд». Вёл лекторий продюсер и блогер Лев Шагинян.
Гости VK Fest также посетили более 200 творческих, спортивных и развлекательных активностей. Они играли в баскетбол, создавали собственные ароматы на парфюмерном мастер-классе, проводили физические и геологические опыты. Юные участники фестиваля пробовали себя в роли актёров, делали 3D-модели, побывали на криошоу и шоу мыльных пузырей.
Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK:
«Поздравляем новосибирцев с Днём города! Мы были счастливы провести первый VK Fest в Сибири именно в эти даты. Спасибо всем гостям фестиваля — невероятная отдача не только в музыкальной программе, но и в рамках всего мероприятия. Ваши добрые улыбки, танцы и искренний интерес мы никогда не забудем! До встречи в следующих городах VK Fest 2023!»