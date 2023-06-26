atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Изображение материала

VK Fest-2023 собрал больше 15 000 гостей в Новосибирске

26 июня 2023, 08:59
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Новосибирцы остались довольны праздником
В субботу, 24 июня, VK Fest впервые порадовал жителей Новосибирска своей масштабной программой. Зрители увидели выступления любимых артистов и блогеров, послушали лекции о науке, юморе, а также посетили сотни активностей — от фестивального квеста до автограф-сессий с популярными блогерами.
Фото: Пресс-служба ВК-Феста

VK Fest в Новосибирске продолжил серию солдаутов, которая началась во Владивостоке, — гости выкупили все билеты ещё за несколько дней до события. В парке «Арена» собралось более 15 тысяч посетителей из разных городов страны — Омска, Красноярска, Барнаула и многих других. Фестиваль поздравил жителей с Днём города музыкальной программой с участием популярных артистов: свои хиты исполнили Баста, Seville (Artik & Asti), FEDUK, OG Buda, GSPD, KARA KROSS, Джарахов и LEONID RUDENKO. KARA KROSS также составила компанию ведущему VK Fest Дмитрию Масленникову на блогерской сцене — вместе они пообщались со своими поклонниками и дали автограф-сессии.

Гости фестиваля узнали много нового благодаря насыщенной программе Знание.Лекторий, организованного совместно с Российским обществом «Знание». IT-блогер Сергей Романцев, журналист и музыкант Константин Дебликов и кандидат физико-математических наук, руководитель лаборатории астрономии КЮТ СО РАН Дмитрий Эпштейн выступили с лекцией «Просто о сложном. Учимся понимать науку». Участник популярного интернет-шоу ЧБД и победитель шоу «Comedy Баттл» Тамби Масаев поделился опытом юмориста в выступлении «Большой успех миниатюр. Как прокачать свои скиллы в юморе?». Блогер и певица Милана Хаметова, актриса Мария Шумакова и digital-продюсер и основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Кирилл Диденок осветили тему «Нет ничего невозможного: секреты успеха от звёзд». Вёл лекторий продюсер и блогер Лев Шагинян.

 

Гости VK Fest также посетили более 200 творческих, спортивных и развлекательных активностей. Они играли в баскетбол, создавали собственные ароматы на парфюмерном мастер-классе, проводили физические и геологические опыты. Юные участники фестиваля пробовали себя в роли актёров, делали 3D-модели, побывали на криошоу и шоу мыльных пузырей.

робот-собака Коди встречала новосибирцев робот-собака Коди встречала новосибирцев
робот-собака Коди встречала новосибирцев
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK:
«Поздравляем новосибирцев с Днём города! Мы были счастливы провести первый VK Fest в Сибири именно в эти даты. Спасибо всем гостям фестиваля — невероятная отдача не только в музыкальной программе, но и в рамках всего мероприятия. Ваши добрые улыбки, танцы и искренний интерес мы никогда не забудем! До встречи в следующих городах VK Fest 2023!»

VK Fest уже покорил Дальний Восток и сердце Сибири, теперь фестиваль готовится устроить праздник на своей родине — в Санкт-Петербурге, а также порадовать жителей и гостей Москвы и Сочи. Билеты в ограниченном количестве доступны на vkfest.ru.

«Идут плотным ручейком»: как тысячи новосибирцев пытаются выбраться с VK Fest — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске на VK Fest заметили робота-собаку Коди студентов НГУНовосибирцы выстроились в очередь ради автографа Димы Масленникова на VK FestVK Fest-2023 начался в парке «Арена» в Новосибирске — что там происходит
#Эмилия Губарева#VK Fest#Фестиваль#ВК фест 2023 в Новосибирске#Общество#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Как в Новосибирске прошел День города-2023 — лучшие фото и видео праздника
Сегодня, 04:25
Что осталось от фестиваля цветов в Новосибирске после набега вандалов
Сегодня, 07:55
Избитый в пансионате 98-летний ветеран ВОВ скончался в больнице
Сегодня, 06:15
Раскрыты подробности массовой драки с флагами ЧВК «Вагнер» в Новосибирске
Сегодня, 04:23
Названо количество выпускников, сдавших ЕГЭ-2023 на 100 баллов в Новосибирске
Сегодня, 03:40
Улицу Ленина в центре Новосибирска оставят пешеходной еще на месяц
Сегодня, 04:51