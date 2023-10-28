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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Вонючие шкуры раздражают и пугают мерзких жителей

Под Новосибирском местные жители обнаружили две тонны вонючих свиных шкур

28 октября 2023, 13:01
Фото: precedent.tv
Вонючие шкуры раздражают и пугают мерзких жителей

Новосибирцы обнаружили рядом с дачными поселками две тонны воняющих свиных шкур

Под Новосибирским рядом с коттеджными поселками местные жители обнаружили свалку воняющих свиных шкур. Мерзкую находку могли таким образом утилизировать.

Как сообщает precedent.tv, две тонны свиных шкур были найдены еще в сентябре. Местная жительница выгуливала собаку и обнаружила своеобразный склад свиных шкур. По ее мнению, тогда их только что вывезли.

«Тогда еще не было вони. Но меня вид этих свиных шкур шокировал», — цитирует женщину издание.

Однако со временем шкуры сильно завоняли. Местные жители возмущены этим и считают, что утилизованные недобросовестным образом шкуры смогут спровоцировать кучу инфекционных заболеваний. К тому же, отвратительная вонь может привлечь к коттеджным поселкам медведей.

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#Экология#Новосибирск#Свиньи#Свалка#Утилизация#Александр Ляхов
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