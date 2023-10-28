Под Новосибирском местные жители обнаружили две тонны вонючих свиных шкур

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Как сообщает precedent.tv, две тонны свиных шкур были найдены еще в сентябре. Местная жительница выгуливала собаку и обнаружила своеобразный склад свиных шкур. По ее мнению, тогда их только что вывезли.
«Тогда еще не было вони. Но меня вид этих свиных шкур шокировал», — цитирует женщину издание.
Однако со временем шкуры сильно завоняли. Местные жители возмущены этим и считают, что утилизованные недобросовестным образом шкуры смогут спровоцировать кучу инфекционных заболеваний. К тому же, отвратительная вонь может привлечь к коттеджным поселкам медведей.