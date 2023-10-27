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Предприятие сливало сточные воды прямо в Обь

В Новосибирске от автомойки сливали сточные воды в Обь — вмешались прокуроры

27 октября 2023, 09:18
Фото: Прокуратура НСО
Предприятие сливало сточные воды прямо в Обь

В Новосибирске от автомойки сливали сточные воды в Обь

В Новосибирске ликвидировали незаконный сброс сточных вод в Обь. Ответственным лицам сделано предупреждение.

Ранее в региональных СМИ появилась информация о сбросе сточных вод в Обь в поселке Огурцово. Сотрудники природоохранной прокуратуры была проведена проверка.

«Выявлено находящееся на площадке Муниципального казенного предприятия города Новосибирска „Новосибгортранс“ здание мойки пассажирского и грузового транспорта. На момент проверки образуемая после мойки вода сливалась по трубопроводу через отстойник (накопитель) в коллектор ливневой канализации», — сообщили в надзорном ведомстве.

В итоге руководство предприятия перекрыло трубопровод от мойки в канализацию. Прокуратурой внесено представление первому заместителю мэра Новосибирска.

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#Экология#Новосибирск#Прокуратура#Александр Ляхов#Слив отходов
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