В Новосибирске от автомойки сливали сточные воды в Обь — вмешались прокуроры

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Ранее в региональных СМИ появилась информация о сбросе сточных вод в Обь в поселке Огурцово. Сотрудники природоохранной прокуратуры была проведена проверка.
«Выявлено находящееся на площадке Муниципального казенного предприятия города Новосибирска „Новосибгортранс“ здание мойки пассажирского и грузового транспорта. На момент проверки образуемая после мойки вода сливалась по трубопроводу через отстойник (накопитель) в коллектор ливневой канализации», — сообщили в надзорном ведомстве.
В итоге руководство предприятия перекрыло трубопровод от мойки в канализацию. Прокуратурой внесено представление первому заместителю мэра Новосибирска.