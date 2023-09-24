«Полностью рабочая»: в новосибирской мэрии не станут чинить ливневку на Есенина

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
«Ливневая канализация по улице Есенина находится в полностью рабочем состоянии», — цитирует «НГС Новосибирск» представителей городской администрации.
Причиной потопа на Есенина заявили слишком большой объем осадков, с которым якобы не всегда могут справиться ливневые канализации. Именно поэтому и возникают скопления воды на проезжей части. Однако дополнительной промывки объекта на Есенина не предвидится.