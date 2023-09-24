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Ливневку на Есенина не собираются чинить

«Полностью рабочая»: в новосибирской мэрии не станут чинить ливневку на Есенина

24 сентября 2023, 09:10
Фото: 1MI
Ливневку на Есенина не собираются чинить
Недавний ливень, обрушившийся на Новосибирск, привел к настоящему потопу на улицах. Одной из причин могла быть забитая «ливневка» на Есенина, которая только недавно начала работу. Однако в мэрии заверили, что причин для беспокойства нет.
«Ливневая канализация по улице Есенина находится в полностью рабочем состоянии», — цитирует «НГС Новосибирск» представителей городской администрации.

Причиной потопа на Есенина заявили слишком большой объем осадков, с которым якобы не всегда могут справиться ливневые канализации. Именно поэтому и возникают скопления воды на проезжей части. Однако дополнительной промывки объекта на Есенина не предвидится.

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#Новосибирск#Мэрия Новосибирска#Дожди#Александр Ляхов#Ливневки
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