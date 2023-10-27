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Новосибирские свиньи находятся под контролем

В России обнаружили африканскую чуму свиней — грозит ли это Новосибирской области?

27 октября 2023, 06:30
Фото: 1MI
Новосибирские свиньи находятся под контролем

Африканскую чуму свиней зафиксировали в России

В Воронежской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Опасная болезнь обнаружена у животных на нескольких свиноводческих фермах компании «АгроЭко» и «Русмит». В районе объявлен карантин. Глава управления ветеринарией в Новосибирской области объяснил, грозит ли болезнь региону.

Учитывая высокую заразность африканской чумы свиней, вирус может распространиться и в другие регионы. Но в управлении ветеринарии Новосибирской области поспешили успокоить аграриев.

«По африканской чуме свиней в Новосибирской области все благополучно», — ответили корреспонденту Atas.Info в региональном управлении ветеринарии.
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Также в ведомстве напомнили, что в регионе в течение года проводится мониторинг животноводческих хозяйств с целью профилактики опасных заболеваний. В рамках мероприятий производится забор крови и слюны у животных. На данный момент вируса африканской чумы свиней в образцах не выявлено.

«Африканская чума свиней опасна, в первую очередь, в экономическом плане. Болезнь не лечится, поэтому все зараженное поголовье полностью уничтожается. После этого в свиноводческих хозяйствах проводится полная санация в течение трех месяцев. Последствия от этого самые негативные. Но у нас в этом плане все в порядке», — отметил пресс-секретарь управления ветеринарии Новосибирской области Юрий Шмидт.
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По сообщению «Новых Известий», вспышка африканской чумы свиней зафиксирована на трех свинокомплексах и мясокомбинате в Воронежской области. Сколько животных придется экстренно забить, пока неизвестно.

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#Эксклюзив#Новосибирск#Сельское хозяйство#Болезнь#Вирус#Ветеринария#Свиньи#Вспышка#Александр Ляхов
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