В России обнаружили африканскую чуму свиней — грозит ли это Новосибирской области?

Также в ведомстве напомнили, что в регионе в течение года проводится мониторинг животноводческих хозяйств с целью профилактики опасных заболеваний. В рамках мероприятий производится забор крови и слюны у животных. На данный момент вируса африканской чумы свиней в образцах не выявлено.