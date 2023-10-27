В России обнаружили африканскую чуму свиней — грозит ли это Новосибирской области?

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Учитывая высокую заразность африканской чумы свиней, вирус может распространиться и в другие регионы. Но в управлении ветеринарии Новосибирской области поспешили успокоить аграриев.
«По африканской чуме свиней в Новосибирской области все благополучно», — ответили корреспонденту Atas.Info в региональном управлении ветеринарии.
Также в ведомстве напомнили, что в регионе в течение года проводится мониторинг животноводческих хозяйств с целью профилактики опасных заболеваний. В рамках мероприятий производится забор крови и слюны у животных. На данный момент вируса африканской чумы свиней в образцах не выявлено.
«Африканская чума свиней опасна, в первую очередь, в экономическом плане. Болезнь не лечится, поэтому все зараженное поголовье полностью уничтожается. После этого в свиноводческих хозяйствах проводится полная санация в течение трех месяцев. Последствия от этого самые негативные. Но у нас в этом плане все в порядке», — отметил пресс-секретарь управления ветеринарии Новосибирской области Юрий Шмидт.
По сообщению «Новых Известий», вспышка африканской чумы свиней зафиксирована на трех свинокомплексах и мясокомбинате в Воронежской области. Сколько животных придется экстренно забить, пока неизвестно.