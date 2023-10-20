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"Умные" кровати изобрели новосибирские ученые при поддержке правительства Новосибирской области

Правительство региона поддержало изобретения новосибирских ученых

20 октября 2023, 09:03
Фото: nso.ru
"Умные" кровати изобрели новосибирские ученые при поддержке правительства Новосибирской области
Ученые Новосибирской области разработали проект медицинской многофункциональной кровати с инновационными функциями, а также тест-системы для диагностики инфекционных заболеваний у коров и свиней.

Разработки, ориентированные на импортозамещение, стали лучшими по итогам второго конкурса на трансфер и коммерциализацию технологий проектов инновационных компаний региона, и получат господдержку на внедрение в производство. По итогам конкурса поддержка будет оказана пяти проектам на сумму 10 миллионов рублей.

Как прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, проведение конкурса на трансфер технологий позволяет, в частности, решать в регионе очень важные задачи импортозамещения медицинского приборостроения, внедрения инновационных здоровьесберегающих технологий, создавать новые продукты в области фармакологии и биотехнологий, что позволит в целом повысить качество жизни и здоровья граждан.

«Регулярная, плановая поддержка Правительством региона инновационных компаний в сфере коммерциализации научных знаний и трансфера технологий позволяет создавать и реализовывать инновационные продукты полного цикла, выводить их в серийное производство, что на данный момент является одним из ключевых факторов, определяющих потенциал и возможности научно-технологического развития нашего региона и всей страны», — подчеркнул Вадим Васильев.

Проект по созданию многофункциональных кроватей не имеет аналогов в России, в конструкцию добавлена автоматизация основных функций, вертикализатор, переворот пациента на 180°, а также антипролежневый режим, режим кардио-кресло. Основной целью разработчиков является создание линейки из 6 изделий и внедрение инновационных опций многофункциональной кровати и в последующем выход на серийное производство. Технология «умных» медицинских кроватей была представлена на Сибирской венчурной ярмарке в рамках «Технопрома-2023».

Также в число победителей вошла технология для своевременного выявления циркуляции значимых штаммов бактерий в стадах свиней и крупного рогатого скота на раннем этапе развития заболевания. Преимуществом технологии является упрощение и ускорение длительности разработки диагностикума (1-2 недели), возможность проанализировать ассоциативность разных бактерий с патологиями в хозяйстве, с последующей разработкой средств специфической профилактики (аутогенные вакцины и бактериофаги), вместо использования антибиотиков широкого спектра действия.

В числе других разработок, которые были представлены на конкурс, — система поиска угнанного транспорта, технологии производства заготовок протезов стоп человека, разработка биологических инсектицидов, создание беспроводных датчиков параметров микроклимата, отечественных составов для малоинвазивной сосудистой хирургии и другие инновации.

Конкурс проводился в два этапа в рамках утвержденной Правительством региона государственной программы «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области», а также является одним из механизмов и инструментов реализации Стратегии инновационного развития Новосибирской области на период до 2030 года.

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#Наука#Новосибирск#Новосибирская область#Ученые#Инновации#Ольга Храмушкина
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