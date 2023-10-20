Правительство региона поддержало изобретения новосибирских ученых

Проект по созданию многофункциональных кроватей не имеет аналогов в России, в конструкцию добавлена автоматизация основных функций, вертикализатор, переворот пациента на 180°, а также антипролежневый режим, режим кардио-кресло. Основной целью разработчиков является создание линейки из 6 изделий и внедрение инновационных опций многофункциональной кровати и в последующем выход на серийное производство. Технология «умных» медицинских кроватей была представлена на Сибирской венчурной ярмарке в рамках «Технопрома-2023».