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В Новосибирске ученые разработали модель для оценки повреждений самолета градом

В Новосибирске ученые разработали модель для оценки повреждений самолета градом

30 сентября 2023, 07:02
Фото: 1MI
Ученые НГТУ разработали модель, которая демонстрирует, как удары града воздействуют на композитные части самолета. Эта информация была предоставлена пресс-службой университета и опубликована ТАСС.

Автор проекта, аспирант НГТУ Туан Ле Вьет, описал, что модель позволяет изучить поведение градины при ударе по композитной панели, а также рассчитывать степень деформации панели. Исследователи провели серию экспериментов, смоделировав удары града разных размеров и скоростей по многослойным композитным панелям.

В будущем они планируют продолжить исследования и имитировать воздействие на особо уязвимые участки самолета, такие как носок крыла, или на всю его поверхность. Университет отметил, что до этого не проводились исследования, связанные с последствиями серии ударов града по композитным панелям и оценкой их долговечности после таких ударов.

В НГТУ также отметили, что данную модель может использовать авиационная индустрия, такие как научные институты и конструкторские бюро. Она может быть полезна при разработке летательных аппаратов, а также в испытаниях и исследованиях прочности композитных материал.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Ученые#Самолет#Град
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