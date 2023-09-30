В Новосибирске ученые разработали модель для оценки повреждений самолета градом

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:04
Автор проекта, аспирант НГТУ Туан Ле Вьет, описал, что модель позволяет изучить поведение градины при ударе по композитной панели, а также рассчитывать степень деформации панели. Исследователи провели серию экспериментов, смоделировав удары града разных размеров и скоростей по многослойным композитным панелям.
В будущем они планируют продолжить исследования и имитировать воздействие на особо уязвимые участки самолета, такие как носок крыла, или на всю его поверхность. Университет отметил, что до этого не проводились исследования, связанные с последствиями серии ударов града по композитным панелям и оценкой их долговечности после таких ударов.
В НГТУ также отметили, что данную модель может использовать авиационная индустрия, такие как научные институты и конструкторские бюро. Она может быть полезна при разработке летательных аппаратов, а также в испытаниях и исследованиях прочности композитных материал.