В Новосибирске ученые разработали модель для оценки повреждений самолета градом

В будущем они планируют продолжить исследования и имитировать воздействие на особо уязвимые участки самолета, такие как носок крыла, или на всю его поверхность. Университет отметил, что до этого не проводились исследования, связанные с последствиями серии ударов града по композитным панелям и оценкой их долговечности после таких ударов.