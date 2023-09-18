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Забытая пассажирами самолета игрушка.

Убинцы ищут пассажиров севшего в поле самолета, потерявших игрушку-супермена

18 сентября 2023, 08:42
Фото: Группа Вконтакте Администрации Убинского района
Забытая пассажирами самолета игрушка.
В группе Вконтакте администрации Убинского района опубликовали фото вещей, забытых пассажирами севшего в поле самолета в самолете и пункте временного размещения. Среди вещей — пластиковая игрушка-супермен и солнцезащитные очки.

В группе Вконтакте Администрации Убинского района разместили обращение к омичам, летевшим в самолете Сочи — Омск и севшим в поле в Убинском районе. Несколько вещей, обнаруженных в самолете, уже вернулись к своим владельцам, но среди не нашедших хозяев остаются игрушка-супермен и солнцезащитные очки.

Возможно, вещи и не представляют ценности, но могут быть дороги пассажирам, как память, написано в обращении. Напомним, что самолет сел в поле в Убинском районе в районе 9 утра 12 сентября, не долетев до Толмачево в Новосибирске.

В правительстве Новосибирской области рассказали, что будет с севшим в поле самолетом
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Стало известно, что будет с севшим в поле самолетом.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Самолет#ЧП#Омск#Ольга Храмушкина#Экстренная посадка#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском
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