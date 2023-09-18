Убинцы ищут пассажиров севшего в поле самолета, потерявших игрушку-супермена

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
В группе Вконтакте Администрации Убинского района разместили обращение к омичам, летевшим в самолете Сочи — Омск и севшим в поле в Убинском районе. Несколько вещей, обнаруженных в самолете, уже вернулись к своим владельцам, но среди не нашедших хозяев остаются игрушка-супермен и солнцезащитные очки.
Возможно, вещи и не представляют ценности, но могут быть дороги пассажирам, как память, написано в обращении. Напомним, что самолет сел в поле в Убинском районе в районе 9 утра 12 сентября, не долетев до Толмачево в Новосибирске.
Стало известно, что будет с севшим в поле самолетом.