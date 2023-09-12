Громкий звук напугал омичей перед жёсткой посадкой самолёта под Новосибирском

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
«Я живу на девятом этаже в районе аэропорта в Омске. Где-то в районе 6 утра я услышала хлопок, такой силы, что задрожали стекла в квартире. Я стала выяснять, что случилось. Оказалось, что у нас тут не смог сесть самолет, который потом улетел в сторон Новосибирска», — рассказывает жительница Омска.
Подтверждения, что громкий звук в районе аэропорта сегодня утром был связан с экстренной посадкой самолета, на данный момент нет. Рейс U6 1383 вылетает из Сочи в 00.55 и прибывает в Омск в 7.50, так что самолет, выполняющий этот рейс, не должен был находиться над Омском в районе 6 утра.
Как сообщили на пресс-конференции авиакомпании «Уральские авиалинии» при подлете к Омску при заходе на посадку у самолета отказала одна из гидросистем. В такой ситуации по всем нормативным документам у командира очень мало времени, он должен уйти на второй круг и оценить возможные опасности.
Стало известно, что пилотов самолета представят к награде. Экипаж корабля принял решение направить самолет на аэропорт в Толмачево (Новосибирск), но из опасений, что топлива может быть недостаточно, самолет экстренно сел на выбранной в процессе полета площадке в Убинском районе. Пострадавших нет.