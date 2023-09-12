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Аэропорт Центральный им. Д.М. Карбышева

Громкий звук напугал омичей перед жёсткой посадкой самолёта под Новосибирском

12 сентября 2023, 07:48
Фото: 1MI
Аэропорт Центральный им. Д.М. Карбышева
Читатели из Омска сообщают, что около 6 утра в районе аэропорта им. Д. М. Карбышева был слышен хлопок, от которого задрожали стекла в окнах. Жители связали этот хлопок с экстренной посадкой самолета Сочи — Омск под Новосибирском, однако, это не подтверждено.

«Я живу на девятом этаже в районе аэропорта в Омске. Где-то в районе 6 утра я услышала хлопок, такой силы, что задрожали стекла в квартире. Я стала выяснять, что случилось. Оказалось, что у нас тут не смог сесть самолет, который потом улетел в сторон Новосибирска», — рассказывает жительница Омска.

Подтверждения, что громкий звук в районе аэропорта сегодня утром был связан с экстренной посадкой самолета, на данный момент нет. Рейс U6 1383 вылетает из Сочи в 00.55 и прибывает в Омск в 7.50, так что самолет, выполняющий этот рейс, не должен был находиться над Омском в районе 6 утра.

Как сообщили на пресс-конференции авиакомпании «Уральские авиалинии» при подлете к Омску при заходе на посадку у самолета отказала одна из гидросистем. В такой ситуации по всем нормативным документам у командира очень мало времени, он должен уйти на второй круг и оценить возможные опасности.

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Стало известно, что пилотов самолета представят к награде. Экипаж корабля принял решение направить самолет на аэропорт в Толмачево (Новосибирск), но из опасений, что топлива может быть недостаточно, самолет экстренно сел на выбранной в процессе полета площадке в Убинском районе. Пострадавших нет.

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