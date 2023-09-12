Громкий звук напугал омичей перед жёсткой посадкой самолёта под Новосибирском

Как сообщили на пресс-конференции авиакомпании «Уральские авиалинии» при подлете к Омску при заходе на посадку у самолета отказала одна из гидросистем. В такой ситуации по всем нормативным документам у командира очень мало времени, он должен уйти на второй круг и оценить возможные опасности.