Сколько аграрии потребуют за пшеницу, которую испортил самолет при посадке на поле

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
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Updated Сегодня, 04:04
Пострадало около 10 га пшеницы — это земля, на которую сел самолет, а также участки, которые повредили при подъезде автобусы и пожарная машина. Глава Убинского района Олег Конюк рассказал изданию КП-Новосибирск, что сумму ущерба может составить около 500 тысяч рублей. Авиакомпания готова оплатить, а местное хозяйство, на поле которого приземлился самолет, не будет отстаивать каждый рубль в этой сумме. Владелец хозяйства считает, что главное, что люди живы.
Самолет с нарушением работы гидравлической системы был направлен в новосибирский аэропорт, но уже в пути стало понятно, что из-за быстрого расхода топлива, его не хватит до Толмачево. Пилоты приняли решение посадить самолет на более-менее ровном участке, которым оказалось пшеничное поле в Убинском районе.