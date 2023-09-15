Сколько аграрии потребуют за пшеницу, которую испортил самолет при посадке на поле

Пострадало около 10 га пшеницы — это земля, на которую сел самолет, а также участки, которые повредили при подъезде автобусы и пожарная машина. Глава Убинского района Олег Конюк рассказал изданию КП-Новосибирск, что сумму ущерба может составить около 500 тысяч рублей. Авиакомпания готова оплатить, а местное хозяйство, на поле которого приземлился самолет, не будет отстаивать каждый рубль в этой сумме. Владелец хозяйства считает, что главное, что люди живы.