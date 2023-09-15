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Самолет, выполнявший рейс U6-1383 экстренно сел в поле под Новосибирском.

Сколько аграрии потребуют за пшеницу, которую испортил самолет при посадке на поле

15 сентября 2023, 04:02
Фото: Телеграм-канал авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет, выполнявший рейс U6-1383 экстренно сел в поле под Новосибирском.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» готова оплатить ущерб за пшеницу, которая пострадала при экстренной посадке самолета на поле в Убинском районе. По предварительным данным сумма ущерба может составить около 500 тысяч рублей.

Пострадало около 10 га пшеницы — это земля, на которую сел самолет, а также участки, которые повредили при подъезде автобусы и пожарная машина. Глава Убинского района Олег Конюк рассказал изданию КП-Новосибирск, что сумму ущерба может составить около 500 тысяч рублей. Авиакомпания готова оплатить, а местное хозяйство, на поле которого приземлился самолет, не будет отстаивать каждый рубль в этой сумме. Владелец хозяйства считает, что главное, что люди живы.

Почему приземлившемуся под Новосибирском самолету не хватило топлива?
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Самолет с нарушением работы гидравлической системы был направлен в новосибирский аэропорт, но уже в пути стало понятно, что из-за быстрого расхода топлива, его не хватит до Толмачево. Пилоты приняли решение посадить самолет на более-менее ровном участке, которым оказалось пшеничное поле в Убинском районе.

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