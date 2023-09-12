Как выглядит приземлившийся в поле самолёт «Уральских авиалиний» — 10 фото

«Уральские авиалинии» выложили фото приземлившегося под Новосибирском самолёта

Фотографии экстренно севшего в поле под Новосибирском самолета и экипажа корабля разместили в пресс-службе МЧС, а также в телеграм-каналах и социальных сетях. Смотрим, как это было.