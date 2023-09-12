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Экстренно севший самолет

Как выглядит приземлившийся в поле самолёт «Уральских авиалиний» — 10 фото

12 сентября 2023, 09:50
Фото: Телеграм-канал Baza
Экстренно севший самолет

«Уральские авиалинии» выложили фото приземлившегося под Новосибирском самолёта

Фотографии экстренно севшего в поле под Новосибирском самолета и экипажа корабля разместили в пресс-службе МЧС, а также в телеграм-каналах и социальных сетях. Смотрим, как это было.

«В 9.44 новосибирского времени в Убинском районе Новосибирской области совершил аварийную посадку пассажирский самолет. Все пассажиры и члены экипажа благополучно эвакуировались, среди них пострадавших нет. На месте экстренной посадки работают оперативные органы для выяснения всех причин данного происшествия, » — сообщил с места происшествия руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области подполковник внутренней службы Павел Винаков.

Пилоты экипажа Airbus 320-214, экстренно севшего в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября.Пилоты экипажа Airbus 320-214, экстренно севшего в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября.
Пилоты экипажа Airbus 320-214, экстренно севшего в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября.
Фото: Пресс-служба МЧС

Также в пресс-службе МЧС разместили фотографию экипажа самолета.

Экипаж Airbus 320-214, экстренно севшего в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября.Экипаж Airbus 320-214, экстренно севшего в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября.
Экипаж Airbus 320-214, экстренно севшего в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября.
Фото: Пресс-служба МЧС

У самолета отказала одна из гидросистем, поэтому пилоты при посадке зашли на второй круг и приняли решение лететь в новосибирский аэропорт Толмачево с более длинной взлетно-посадочной полосой.

Airbus 320-214, экстренно приземлившийся в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября.Airbus 320-214, экстренно приземлившийся в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября.
Airbus 320-214, экстренно приземлившийся в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября.Airbus 320-214, экстренно приземлившийся в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября.
После того, как пассажиры спустились по надувным трапам, бортпроводники сказали отойти на безопасное расстояние.После того, как пассажиры спустились по надувным трапам, бортпроводники сказали отойти на безопасное расстояние.
Люди скатывались по надувным трапам, чтобы быстрее выбраться из самолета.Люди скатывались по надувным трапам, чтобы быстрее выбраться из самолета.
Airbus 320-214, экстренно приземлившийся в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября.
Фото: телеграм-канал Mash Siberia

Поскольку посадка была жесткой, было неизвестно, произойдет ли возгорание самолета. Пассажиры получили указание бортпроводников в срочном порядке отойти от самолета на безопасное расстояние сразу после того, как они спустятся с надувного трапа.

Airbus 320-214, экстренно приземлившийся в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября.Airbus 320-214, экстренно приземлившийся в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября.
Airbus 320-214, экстренно приземлившийся в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября.Airbus 320-214, экстренно приземлившийся в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября.
Пассажиры Airbus 320-214, экстренно приземлившегося в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября.Пассажиры Airbus 320-214, экстренно приземлившегося в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября.
Airbus 320-214, экстренно приземлившийся в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября.
Фото: телеграм-канал Mash Siberia
Что известно о командире самолета, который сел в поле под Новосибирском
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Командир воздушного судна — потомственный пилот Сергей Белов вместе со вторым пилотом Эдуардом Семеновым сумел успешно посадить самолет.

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