Как выглядит приземлившийся в поле самолёт «Уральских авиалиний» — 10 фото

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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«В 9.44 новосибирского времени в Убинском районе Новосибирской области совершил аварийную посадку пассажирский самолет. Все пассажиры и члены экипажа благополучно эвакуировались, среди них пострадавших нет. На месте экстренной посадки работают оперативные органы для выяснения всех причин данного происшествия, » — сообщил с места происшествия руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области подполковник внутренней службы Павел Винаков.
Также в пресс-службе МЧС разместили фотографию экипажа самолета.
У самолета отказала одна из гидросистем, поэтому пилоты при посадке зашли на второй круг и приняли решение лететь в новосибирский аэропорт Толмачево с более длинной взлетно-посадочной полосой.
Поскольку посадка была жесткой, было неизвестно, произойдет ли возгорание самолета. Пассажиры получили указание бортпроводников в срочном порядке отойти от самолета на безопасное расстояние сразу после того, как они спустятся с надувного трапа.
Командир воздушного судна — потомственный пилот Сергей Белов вместе со вторым пилотом Эдуардом Семеновым сумел успешно посадить самолет.