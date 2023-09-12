Фото настоящих пилотов самолета Сочи — Омск опубликовало МЧС

Как оказалось, что сразу после происшествия с самолетом в телеграм-каналах стали распространять фотографию человека, которого не было за штурвалом самолета? Все очень просто Сергей Белов из Челябинска, фотография которого разлетелась в социальных сетях, тоже работает пилотом. Но на рейсе, который сегодня произвел экстренную посадку, работал не он, а его полный тезка.