Фото настоящих пилотов самолета Сочи — Омск опубликовало МЧС

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Кто на самом деле был за штурвалом самолета рейса U6-1383 «Уральских авиалиний», рассказали в пресс-службе МЧС. Удачно посадить в поле самолет, у которого отказала одна из гидросистем смогли командир воздушного корабля Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов.
Командир корабля Сергей Белов, как сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний» — потомственный пилот, его отец и дед тоже работали в «Уральских авиалиниях». Сергей считает, что профессия пилота — это призвание.
Как оказалось, что сразу после происшествия с самолетом в телеграм-каналах стали распространять фотографию человека, которого не было за штурвалом самолета? Все очень просто Сергей Белов из Челябинска, фотография которого разлетелась в социальных сетях, тоже работает пилотом. Но на рейсе, который сегодня произвел экстренную посадку, работал не он, а его полный тезка.
Самолет, который произвел экстренную посадку из-за отказа гидросистемы, летает уже 19 лет — что еще известно о воздушном судне.