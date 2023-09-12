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Пилоты самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшего 12 сентября по маршруту Сочи - Омск

Фото настоящих пилотов самолета Сочи — Омск опубликовало МЧС

12 сентября 2023, 08:59
Фото: Пресс-служба МЧС
Пилоты самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшего 12 сентября по маршруту Сочи - Омск
Сразу после того, как стало известно о происшествии с самолетом «Уральских авиалиний» под Новосибирском, в сети появились фотографии пилота, удачно посадившего самолет в поле. Но вскоре оказалось, что за штурвалом воздушного судна был совсем другой человек.

Кто на самом деле был за штурвалом самолета рейса U6-1383 «Уральских авиалиний», рассказали в пресс-службе МЧС. Удачно посадить в поле самолет, у которого отказала одна из гидросистем смогли командир воздушного корабля Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов.

Командир корабля Сергей Белов, как сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний» — потомственный пилот, его отец и дед тоже работали в «Уральских авиалиниях». Сергей считает, что профессия пилота — это призвание.

Как оказалось, что сразу после происшествия с самолетом в телеграм-каналах стали распространять фотографию человека, которого не было за штурвалом самолета? Все очень просто Сергей Белов из Челябинска, фотография которого разлетелась в социальных сетях, тоже работает пилотом. Но на рейсе, который сегодня произвел экстренную посадку, работал не он, а его полный тезка.

Что известно о самолете, который выполнял рейс Сочи — Омск и экстренно сел в поле
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Самолет, который произвел экстренную посадку из-за отказа гидросистемы, летает уже 19 лет — что еще известно о воздушном судне.

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