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Updated Сегодня, 11:15

Главные события 11-15 сентября

Посадка самолёта в поле и новый губернатор: главные новости уходящей недели

15 сентября 2023, 10:39
Фото: Коллаж / atas.info
Главные события 11-15 сентября
Прошедшая неделя оказалась насыщенной событиями для Новосибирской области. От выборов губернатора до аварийной посадки самолета и презентации нового iPhone 15. О главных новостях — в материале Atas.Info.

Победа Андрея Травникова на выборах губернатора

С 8 по 10 сентября в Новосибирской области прошли выборы губернатора, и победителем стал Андрей Травников, набравший 76,11% голосов. В состязании за пост главы Новосибирской области также участвовали Роман Яковлев, Евгений Лебедев и Владислав Плотников. Отметим, что в этом году регион впервые испытал дистанционное электронное голосование.

Инаугурация Андрея Травникова

15 сентября состоялась инаугурация нового губернатора, Андрея Травникова. Поздравлениями его не обошёл даже Патриарх Кирилл. Сразу после инаугурации, Травников отправил в отставку действующее правительство, формирование новой администрации должно пройти в ближайшие месяц. Кроме того, уже стало известно имя нового сенатора в Совете Федерации от Новосибирской области — им повторно станет экс-губернатор Владимир Городецкий.

Перемены в правительстве и споры вокруг Анны Терешковой

На фоне смены членов правительства области, обсуждается возможный уход Анны Терешковой с поста вице-мэра Новосибирска. В политических кулуарах ходит слух о возможном приглашении её на должность министра культуры региона. Предполагаются, что Терешкова получит приглашение в правительство. Однако многие полагают, что действующий вице-мэр не согласится уйти в министерство.

Аварийная посадка самолета «Уральские Авиалинии»

Главным событием недели стала аварийная посадка самолета компании «Уральские Авиалинии» в поле пшеницы под Новосибирском. Инцидент произошёл в первой половине дня 12 сентября. На борту рейса «Сочи — Омск» находились практически 200 пассажиров. Некоторым людям потребовалась медицинская помощь, хотя обошлось без жертв. Подробную историю чуда под Убинкой можно прочитать в сюжете Atas.Info.

Презентация iPhone 15

Также на этой неделе состоялась презентация нового iPhone 15. В преддверье старта продаж гаджета новосибирские блогеры поделились своими мнениями о гаджете, а также объяснили, что означает iPhone в наше время и почему его владение имеет большое значение для каждого современного человека.

Скандал вокруг нового троллейбуса №29

В Новосибирске разгорелся скандал вокруг нового троллейбуса №29, предназначенного для замены автобусов с таким же номером. Власти обещали, что новый транспорт будет более комфортабельным, но вместо этого в новых троллейбусах происходят ежедневные давки. Власти уже прокомментировали ситуацию.

Нескромная жизнь председателя законодательного собрания

В сети активно обсуждают роскошную жизнь председателя законодательного собрания региона, Андрея Шимкива. На его запястье заметили часы стоимостью 1,6 млн рублей. Отметим, что в прошлых декларациях о доходах парламентарий заверял сумму в размере 1,5 млн рублей.

Самые крупные заводы в регионе

Сайт Atas.Info опубликовал список крупнейших заводов в Новосибирской области, раскрыв имена их владельцев. Оказалось, что некоторые из предприятий несут немалый ущерб региону.

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