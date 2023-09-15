Посадка самолёта в поле и новый губернатор: главные новости уходящей недели

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С 8 по 10 сентября в Новосибирской области прошли выборы губернатора, и победителем стал Андрей Травников, набравший 76,11% голосов. В состязании за пост главы Новосибирской области также участвовали Роман Яковлев, Евгений Лебедев и Владислав Плотников. Отметим, что в этом году регион впервые испытал дистанционное электронное голосование.
15 сентября состоялась инаугурация нового губернатора, Андрея Травникова. Поздравлениями его не обошёл даже Патриарх Кирилл. Сразу после инаугурации, Травников отправил в отставку действующее правительство, формирование новой администрации должно пройти в ближайшие месяц. Кроме того, уже стало известно имя нового сенатора в Совете Федерации от Новосибирской области — им повторно станет экс-губернатор Владимир Городецкий.
На фоне смены членов правительства области, обсуждается возможный уход Анны Терешковой с поста вице-мэра Новосибирска. В политических кулуарах ходит слух о возможном приглашении её на должность министра культуры региона. Предполагаются, что Терешкова получит приглашение в правительство. Однако многие полагают, что действующий вице-мэр не согласится уйти в министерство.
Главным событием недели стала аварийная посадка самолета компании «Уральские Авиалинии» в поле пшеницы под Новосибирском. Инцидент произошёл в первой половине дня 12 сентября. На борту рейса «Сочи — Омск» находились практически 200 пассажиров. Некоторым людям потребовалась медицинская помощь, хотя обошлось без жертв. Подробную историю чуда под Убинкой можно прочитать в сюжете Atas.Info.
Также на этой неделе состоялась презентация нового iPhone 15. В преддверье старта продаж гаджета новосибирские блогеры поделились своими мнениями о гаджете, а также объяснили, что означает iPhone в наше время и почему его владение имеет большое значение для каждого современного человека.
В Новосибирске разгорелся скандал вокруг нового троллейбуса №29, предназначенного для замены автобусов с таким же номером. Власти обещали, что новый транспорт будет более комфортабельным, но вместо этого в новых троллейбусах происходят ежедневные давки. Власти уже прокомментировали ситуацию.
В сети активно обсуждают роскошную жизнь председателя законодательного собрания региона, Андрея Шимкива. На его запястье заметили часы стоимостью 1,6 млн рублей. Отметим, что в прошлых декларациях о доходах парламентарий заверял сумму в размере 1,5 млн рублей.
Сайт Atas.Info опубликовал список крупнейших заводов в Новосибирской области, раскрыв имена их владельцев. Оказалось, что некоторые из предприятий несут немалый ущерб региону.