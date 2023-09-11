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Замена маршрута раздражает новосибирцев

«Добираться стало невозможно»: новосибирцы требуют возвращения автобуса №29

11 сентября 2023, 09:21
Фото: 1MI
Замена маршрута раздражает новосибирцев
Жители Кировского района создали петицию о возвращении автобусного маршрута №29. По их мнению, его исчезновение привело к большим транспортным проблемам.
«Мы, жители Новосибирска, требуем возврата прежнего маршрута 29 автобуса в городе Новосибирск!!! Жизнь стала невыносимой! Добираться стало невозможным!», — возмущается автор петиции на change. оrg под ником Анастасия Российская.

За несколько часов петиция набрала множество голосов. На момент написания материала ее подписали 782 человека.

Причиной возмущения жителей Левобережья стала замена привычного автобуса на троллейбус, который приходит на остановку раз в пятнадцать минут. Из-за этого люди вынуждены долго ждать транспортное средство.

Глохнет и ломается. В Новосибирске троллейбус №29 не справляется с пассажиропотоком
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#Транспорт#Новосибирск#Маршрут#Автобус#Петиция#Александр Ляхов
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