«Добираться стало невозможно»: новосибирцы требуют возвращения автобуса №29

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
«Мы, жители Новосибирска, требуем возврата прежнего маршрута 29 автобуса в городе Новосибирск!!! Жизнь стала невыносимой! Добираться стало невозможным!», — возмущается автор петиции на change. оrg под ником Анастасия Российская.
За несколько часов петиция набрала множество голосов. На момент написания материала ее подписали 782 человека.
Причиной возмущения жителей Левобережья стала замена привычного автобуса на троллейбус, который приходит на остановку раз в пятнадцать минут. Из-за этого люди вынуждены долго ждать транспортное средство.