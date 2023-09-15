В Новосибирске началась инаугурация губернатора Травникова: прямая трансляция

15 сентября, в 12:00, в концертном зале имени Арнольда Каца началась торжественная церемония вступления в должность губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Приглашения на церемонию получили представители политической и деловой элиты региона. Председатель областного избиркома Ольга Благо озвучит результаты голосования, после чего Травникову вручат удостоверение об избрании его на должность губергатора.