В Новосибирске началась инаугурация губернатора Травникова: прямая трансляция

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 05:30
15 сентября, в 12:00, в концертном зале имени Арнольда Каца началась торжественная церемония вступления в должность губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Приглашения на церемонию получили представители политической и деловой элиты региона. Председатель областного избиркома Ольга Благо озвучит результаты голосования, после чего Травникову вручат удостоверение об избрании его на должность губергатора.
Прямую трансляцию церемонии ведет телекомпания ОТС, наблюдать за ней можно в прямом эфире на youtube-канале компании.
В ходе выборов, которые прошли 8–10 сентября 2023 года, Андрей Травников одержал победу, набрав 75,72% голосов от числа жителей области, которые приняли участие в голосовании. Это будет второй срок работы Травникова на посту избранного губернатора Новосибирской области.