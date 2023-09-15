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Андрей Травников официально вступил в должность губернатора Новосибирской области

Анатолий Кубанов о главе НСО: «Травников — герметичный руководитель»

15 сентября 2023, 06:19
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Андрей Травников официально вступил в должность губернатора Новосибирской области
В Новосибирске проходит инаугурация вновь избранного губернатора Андрея Травникова. Заместитель председателя Законодательного собрания Анатолий Кубанов рассказал о том, с чем придется столкнуться главе региона.
«Сейчас всем — от солдата до маршала- необходимо сплотиться и быть едиными. Необходимо побеждать в специальной военной операции. И в этих условиях государственный аппарат должен функционировать в сверхусиленном режиме и оперативно реагировать на вызовы», — заявил Анатолий Кубанов корреспонденту Atas. info.

При этом политик обратил внимание, что ротация кадров произойдет тогда, когда это будет необходимо.

«Травников — герметичный, закрытый политик. И в этом состоит его фишка. Но он всегда принимает четкие и конкретные решения», — отметил депутат.
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